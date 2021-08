“La gioia della festa di San Basso resta nonostante i limiti imposti” (LE INTERVISTE)

“Il limite è solo esterno non riguarda il cuore. Le circostanze possono restringere le espressioni ma non la gioia”. Così ha parlato il vescovo della Diocesi Termoli-Larino, Gianfranco De Luca, dopo la traversata in mare per la festa del Santo patrono di Termoli, San Basso. “La gioia della festa resta”. Presente al porto anche il comandante della Capitaneria di Porto di Termoli, Amedeo Nacarlo che quest’anno è al suo primo San Basso. “E’ un evento importante ed emozionante allo stesso tempo -ha commentato- E’ palpabile quanto sia grande l’attaccamento della Marineria termolese al suo Santo patrono. Per noi della Guardia Costiera è una grande occasione di vicinanza a loro”. Soddisfatto anche il sindaco di Termoli, Francesco Roberti: “Si ripetono le nostre tradizioni. E’ stata una bella cerimonia seppur festeggiata in maniera ridotta”.