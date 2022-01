La geografia della vita nella sua matita: il riccese Antonio Finelli in tv dalla Mannoia

Il disegnatore, che sarà ospite nella puntata del 31 gennaio de “La versione di Fiorella” su Rai Tre, rivela: “I miei soggetti sono gli anziani. Sono affascinato dai segni e dai cambiamenti della pelle”

di Antonio Di Monaco

Matita e carta per disegnare la geografia della vita attraverso il passaggio del tempo sulla pelle. Antonio Finelli, disegnatore originario di Riccia, ma trapiantato a Roma per lavoro da diversi anni, è riuscito a stregare la cantante Fiorella Mannoia che lo ha voluto come ospite nella puntata de “La versione di Fiorella” che andrà in onda lunedì prossimo, 31 gennaio, su Rai Tre.

“I soggetti dei miei disegni sono prevalentemente anziani – ha raccontato Finelli – perché sono affascinato dai cambiamenti della pelle che è lo strato più esterno e registra con i segni dei punti e delle rughe il trascorrere del tempo che sono la geografia della vita disegnata con la mia matita sulla carta”. L’artista molisano non ha una corrente artistica di riferimento, ma si ispira ad una visione “virtuosa e iper-realista facendosi fotografare e vergando con la matita i tratti della pelle. Il mio obiettivo è di far conoscere la mia arte e di crescere professionalmente, tanto che sui miei profili social pubblico delle dirette alla stregua di corsi per imparare a disegnare”.

Nella prossima primavera, tra aprile e maggio, Finelli terrà una mostra personale alla galleria di via dei Coronari a Roma. Intanto, “mi ha fatto piacere – ha osservato il disegnatore molisano – che la Mannoia mi abbia cercato per realizzare questa piccola intervista per far conoscere la mia arte e proseguire nella mia crescita”. E la musica, insieme con i filmati di repertorio, sarà uno degli elementi del racconto prendendo spunto dall’”Almanacco del giorno”, storico programma di Rai Uno andato in onda tra metà anni ’70 e metà anni ’90, ma dando una nuova versione in cui Finelli potrà mettere la sua firma. Rigorosamente a matita.