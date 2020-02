La gentilezza fa bene alla mente, lo conferma la scienza

Gentilezza, un vero tesoro umano, una virtù che non tutti possiedono. Definita, ad esempio, come inclinazione a compiere buone azioni, qualcuno parla anche di capacità di sentire le emozioni altrui. E non arriva da sola, chiunque si muova per seguire questo stato d’animo utilizza altre virtù come quelle dell’amore, della solidarietà, del rispetto, della generosità.

Essa, poi, non si applica solo nel rapporto con gli altri, ma si manifesta anche attraverso le relazioni con gli animali, ad esempio, o con le cose, infatti trattare qualcosa con gentilezza significa preservarla in tutta la sua bellezza.

E se è vero che la gentilezza fa bene al prossimo, è altrettanto vero che compie un’azione significativamente benefica anche sul nostro cervello, lo conferma la scienza. Un gruppo di ricercatori dell’Università di Oxford infatti ha identificato una parte del cervello che sembra espressamente collegata a essa, che pare si attivi durante l’atto.

Quello che si deduce è che quindi la gentilezza può davvero contribuire direttamente al benessere della mente, oltre a migliorare altri aspetti della vita, quelli sociali, legati ai rapporti personali.