La gentilezza che si insegna a scuola: al via gli eventi a Difesa Grande

Il progetto pluridisciplinare vedrà coinvolti gli alunni della Primaria e della Secondaria del plesso termolese

Un evento lungo e corposo, che vede coinvolti, alunni della Primaria e alunni della Secondaria, dello stesso Plesso, in un progetto pluridisciplinare, sul tema attualissimo della gentilezza, denominato “Il silenzio è la gentilezza dell’universo” quello che si terrà oggi, 13 novembre, nel corso della Giornata Mondiale della Gentilezza dove saranno svolte delle attività di laboratorio inerenti la giornata tematica, inoltre sarà allestito il muro dei post-it della gentilezza, proseguiamo successivamente, venerdì 15 Novembre 2019 con un evento artistico straordinario che vede due artisti collaborare, due performer di stone balancing, si diletteranno in performance estemporanee, metteranno le pietre in equilibrio, coinvolgendo anche gli alunni più piccoli in un laboratorio didattico di cui si occuperà l’artista Agostino Senese, mentre Cico Stone, medita e opera davanti ai ragazzi. L’evento del giorno sarà denominato “Il silenzio è la gentilezza dell’universo” inserito nei progetti di continuità tra Primaria e Secondaria di 1 Grado. Durante il secondo quadrimestre nei mesi di Aprile e Maggio, saranno invece prodotti dei libri cartacei sul tema della Gentilezza con le classi seconde e dei Libri di Favole con le classi prime,seguendo il Metodo Bruno Munari ed infine, dei libri Tessuti e cuciti dagli stessi alunni, seguendo l’esempio della grande Artista Maria Lai ( 100 anni dalla sua nascita, attualmente in Mostra al MAXXI di Roma) I libri saranno interamente scritti, illustrati e prodotti dagli allievi e presentati durante un Convegno che tratterà dell’importanza della creatività in età adolescenziale, presenti al tavolo dei relatori, una Scrittrice, un Illustratore, un Libraio e una Psicologa, il Dirigente Scolastico, il Sindaco e l’Assessore alla Cultura. Durante la manifestazione ( luogo da definire) vorrei che foste presenti anche voi, mi piacerebbe invitarvi, giacche si tratta di “Un filo che unisce”, intenti che si sposano perfettamente con i nostri per tematica e per “La gentilezza, un filo che unisce”. L’evento conclusivo si terrà il 6 giugno.