La gente di Campobasso e quella molisana prima e dopo l’eversione feudale del 2 agosto del 1806

Le usanze e le manifestazioni popolari della gente di Campobasso di una volta non erano molto dissimili da quelle del molisano in generale. Differivano solo per le peculiarità operative radicate in alcuni strati sociali, dovute per lo più alla differente tipologia di lavoro svolto, che garantiva maggiori guadagni e la possibilità di condurre un tenore di vita migliore di quello di chi viveva in un paese sperduto fra le montagne. Si pensi, ad esempio, al commerciante campobassano che, risiedendo in una città con un numero di abitanti superiore a quello dei paesi e con un appena accettabile collegamento viario con l’esterno, riusciva ad approvvigionarsi di tutto quello che serviva alla sua attività. Ciò gli dava l’opportunità di mettere a disposizione dei clienti una buona e più ricca gamma di prodotti che gli faceva realizzare maggiori guadagni differentemente da chi, non potendo rifornirsi con regolarità perché viveva in un paese dell’entroterra, spesso difficile da raggiungere anche con la postale, era costretto a vendere solo prodotti di prima necessità ad una limitata clientela.

La modesta rete viaria molisana e le difficoltà della nostra regione nel collegarsi con altri importanti centri ad essa limitrofi, soprattutto nel periodo immediatamente successivo alla eversione feudale del 2 agosto del 1806, è stata ben evidenziata da A. M. Cirese in Saggi sulla Cultura Meridionale I – Gli studi di tradizioni popolari nel Molise – Profilo storico e saggio di bibliografia:

“… Il Molise aveva ottenuto nel 1806 un ordinamento amministrativo distinto da quelli di Terra di Lavoro o della Capitanata cui era stato in precedenza aggregato pur se con denominazione distinta; ma non per questo si erano fatti di molto più agevoli e frequenti i contatti con la capitale. Nel 1820 la prima carrozzabile che da Napoli muovesse verso il Molise aveva appena superato Campobasso e si dovrà attendere il 1845 perché raggiunga Termoli. Soltanto nel 1833 venne istituito un servizio di posta bisettimanale tra Campobasso e Napoli; in precedenza il servizio si effettuava ogni venti giorni e poi ogni settimana, e bisognerà attendere il 1861 perché divenga quotidiano…”.

Né era molto migliore dopo l’inaugurazione di alcune arterie stradali perché, seppure avessero facilitato i collegamenti tra i principali paesi molisani fra di loro e con gli altri centri confinanti con il Molise, non risultava affatto agevole percorrerle, data la modestia dei mezzi adoperati e la tortuosità delle stesse che rendeva i viaggi estenuanti e avventurosi, soprattutto durante i periodi invernali. P. Albino, prima che i servizi di collegamento nel Molise divenissero quotidiani, così scriveva in un suo manoscritto conservato presso la Biblioteca a lui intitolata:

“…Quando non vi erano le strade i paesi si raggiungevano a piedi o a cavallo per vie mulattiere. Costruitesi la Consolare Sannitica, la Pentria, l’Appulo-Sannitica e la strada per gli Abruzzi, si costruirono i traini i calessi e le carrozze pel trasporto delle merci e delle persone. La postale per Napoli impiegava 12 ore in estate e 14 nell’inverno. Essa giungeva in città nei giorni di domenica, mercoledì e venerdì alle due pomeridiane e partiva per Napoli la domenica, il martedì e giovedì alle due dopo mezzanotte. La postale per Larino partiva da Campobasso nel mattino dei giorni di lunedì giovedì e sabato e vi giungeva nei giorni di domenica mercoledì e venerdì alle due pomeridiane. La postale per Isernia partiva da Campobasso nel mattino di martedì venerdì e domenica e vi giungeva nei giorni di lunedi giovedì e sabato alle due pomeridiane…”.

Per il resto non c’era difformità, da un punto di vista squisitamente antropologico, tra il modo di intendere la vita, di vestirsi, di alimentarsi, di concepire la religiosità o le superstizioni dei campobassani e quello della gente degli altri paesi del Molise, essendo essi coincidenti per la maggior parte. Facevano eccezione gli agglomerati urbani situati sulla costa, che risentivano delle influenze delle viciniori Abruzzo e Puglia, e i paesi di lingua alloglotta pregnanti di culture croata, slava e albanese.

Gli aspetti caratteriali e sociali del molisano sono rimarcati esaurientemente in Signora Ava e in Le Terre del Sacramento di Francesco Jovine e, prim’ancora, andando a ritroso di circa due secoli, in Viaggio dell’Abate Longano per lo Contado di Molise dello stesso Francesco Longano. Si tratta di una realtà caratterizzata da accentuate differenze sociali dove, all’estrema povertà di alcuni ceti, corrispondeva il benessere di pochi. In merito alla condizione del contadino, tuttavia, c’è da dire che a Campobasso, salvo che in alcuni rari casi, egli era il proprietario della terra che lavorava, anche se si trattava di un piccolo appezzamento. La sua proprietà lo rendeva indipendente da qualsiasi vincolo di tipo feudale, “padrone-cafone”, come invece accadeva in gran parte dei paesi molisani, dove il contadino, non essendo proprietario della terra che lavorava, degli animali da pascolo e da stalla che accudiva, era costretto a lavorare per un padrone o, nel migliore dei casi, ad attivare un contratto d’affitto o di mezzadria che gli permetteva a stento di sopravvivere con i modesti ricavi che riusciva a realizzare durante l’anno.

Un passo estrapolato da La Descrizione della Provincia di Molise, di Giuseppe del Re, dopo alcuni decenni dall’avvenuta eversione feudale del 1806, pubblicata nel 1876 per interessamento dell’avv. Pasquale Albino, con sue note, concezioni ed aggiunte, benché rappresenti uno spaccato antecedente al periodo preso in esame, rispecchia meglio la società molisana del XIX secolo da un punto di vista squisitamente antropologico. La descrizione dello storico pugliese è un efficace quadro descrittivo delle diversità degli usi e dei costumi del molisano in generale.

“….I Molisani hanno sempremai avuto animo compassionevole, aperto, franco, ospitale, benevolo, e più alla ilarità e alla piacevolezza inclinato che all’ira o alla malinconia. Fermi in ogni loro proposito, son tenaci amici o tenaci nemici, e serbano eternamente la memoria così di un beneficio, come di una ingiuria. Di poche e semplici parole, non piaggiatori, non cerimoniosi, essi danno del tu al signore, al sindaco, al curato; né intendono punto quei titoli pomposi e di convenzione che le socievoli vanità hanno escogitato. Ognuno comprende che noi qui vogliamo parlare del popolo, ed il popolo noi dobbiamo esaminare per ritrarre il carattere vero e non falsato, naturale e non studiato di una gente tutta. La religione dei Molisani sta più nelle pompe e nelle dimostrazioni di festa che nel vero culto, e nella vera devozione. Quindi al pari del Napoletano, quella gente si piace delle musiche, dei fuochi artificiali, delle corse dei barbari, delle luminarie, dei falò, dei lunghi pellegrinaggi, e di altre simili baldorie, credendo che ove più sieno siffatte cose ivi più abbondi la fede. Ma di quegli atti che la carità cristiana comanda non si cura, e così non intende punto qual sia veramente lo spirito della nostra santa religione. Colpa non di quel popolo, ma della mancata civiltà, la quale meglio diretta, come oggi vediamo, da saggi pastori, non può non seguire effetti più salutari.

La sobrietà è anch’essa una tal qualità che appartiene al Molisano: ma più che da naturale virtù deriva dalla necessità. Il suo cibo ordinario non è che una schiacciata di frumento (pizza); di questa il campagnolo si ciba il mattino, di questa il mezzogiorno, di questa la sera. Non appena giunge il giorno di festa egli si dà in preda alle gozzoviglie, ai bagordi; ed il pane, la farinata, la polenta, i legumi, l’erbe campestri, od ortensi formano il suo ricco e lauto pasto. Non si lascia però in mezzo a questi stravizi vincere dal vino; che l’ebbrietà è tenuta presso di tutti in orrore, e grande è l’ingiuria che verrebbe all’opinione di un giovane non ammogliato il dirlo beone. Solo nel tempo delle messe l’ebbrietà è compatita e permessa, in grazia delle penose fatiche che durano più giorni, e della vivace e spontanea ilarità cui ognuno si da in preda per ristorar alquanto le proprie forze. Più degli uomini sono sobrie e frugali le donne, le quali sono fregiate di bello e casto pudore. La verecondia, la timidezza, l’austerità son tali doti che ammiransi particolarmente nelle femminette di campagna, le quali sono inoltre laboriose e buone massaie, o che ai leggeri lavori domestici si addicano, o che dividano coi loro mariti e coi loro figliuoli le penose cure dei campi. A differenza degli uomini, lodatori e seguitatori degli antichi sistemi, esse amano le nuove usanze ed i nuovi tessuti dei quali si vestono. Più che le altre sono inclinevoli a tali novità, quelle che abitano le contrade marittime: fanno uso di fogge più semplici e più leggiere; e le fanciulle vanno col capo scoperto senza veli e senza reti, ma con capelli intrecciati a varii modi: laddove le montanine di troppo vesti e di troppo ornamenti si sopraccaricano, e portano il capo velato con certi pannilana tempestati di rabeschi bianchi lavorati ad ago e fregiati di nastri, fettucce, e grossi spilloni di argento che tengono ferme le chiome. Quelle hanno forme svelte e leggiere, un colorito che tende al bruno, un naso piuttosto aquilino, ed occhi grandi e vivaci; queste sono di grande persone, di forme grandi e massiccie, di un colorito assai vivo, di capelli per lo più castagni e di occhi nerissimi. Fra tutte meritano vanto di bellezza le donne di Ripalimosano, di Campochiaro, di Capracotta, di Baselice, d’Isernia, di Montagano, di Cameli, di Frosolone, di Carovilli, di Pescolanciano, e di Vastogirardi.

Non altrimenti che gli uomini, le donne di Molise amano molto le danze, e quelle più usate sono la tarantella napoletana, la bella rosa, il bacio d’amore, la caprarella, la spallata, la lavandaia, la cappuccinella e via discorrendo, piene tutte di grazia e di vita, d’amore, e di compostezza. Ancora il canto forma la passione delle donne come degli uomini, e tra le loro canzoni o di amore, o di gelosia, o di sdegno, o di minaccia, o di preghiera, ve n’hanno delle così belle, che sembrano proprio del Poliziano. Tali sono, stavo pensando alle celesti cose ecc. Pastorella gentile, ed altre che utile e grate sarebbe raccogliere, come quelle che, meglio di ogni altra cosa, potrebbero ritrarre il pensiero di quelle genti.

Molte feste e molti giuochi hanno i Molisani che noi vorremmo descrivere se in così minuti particolari potessimo distenderci; e molte belle usanze hanno pure che fanno anch’esse ritratto della loro indole. Così per esempio, nella vigilia del S. Natale, o nel primo giorno dell’anno vanno gli amanti ad accendere dei grossi falò innanzi alle case delle loro belle, le quali se vi gittano sopra dell’acqua è segno di rifiuto, e di disprezzo, ma se di quel fuoco ne prendono un tizzo è questa una dimostrazione d’amore e di consenso dei genitori.

E passando dalle gioie all’ultimo dolore, grandi sono i lamenti, gli accenti di angoscia e di disperazione che mandano alla morte di qualche loro congiunto. E uomini e donne si fanno intorno alla bara, e lacrimando raccontano le virtù del defunto; poi lo accompagnano fino alla chiesa e tacciono: ma finite appena le preci danno nuovamente in uno scoppio di gemiti e di ululati, baciano il freddo cadavere e gli affidano dei saluti pei loro trapassati, e gli danno l’estremo vale. Maggiore è il dolore delle madri per la morte dei loro figliuoli. Esse vanno di tempo in tempo sulle loro sepolture, e ginocchioni pregano per essi. Un tempo spremevano le loro mammelle e vi facevano cadere alcune gocce di latte: oggi più nol fanno, e invece vi gittano dell’acqua benedetta. Così presso de Molisani si chiude il dramma della vita, e queste sono a un dipresso le dimostrazioni d’affetto e di dolore che fanno ai defunti: dimostrazioni sentite e non bugiarde, che tengono più dell’antico che del moderno culto…”.

Su quanto descritto da Giuseppe del Re nel suo La Descrizione della Provincia di Molise, ci sarebbe molto da approfondire soprattutto sulle usanze e sulle tradizioni della nostra gente che si sono più o meno reiterati nel tempo fino a giungere ai nostri giorni, come, ad esempio, sui rituali del corteggiamento, dell’amore, del matrimonio, del lavoro, dei funerali, ecc. Naturalmente, ciò richiederebbe una trattazione diversa da quella riservata ad un articolo di giornale. Un aspetto caratteristico, tuttavia, va riferito ed è legato alle sue abitudini a tavola. Il cucinare di una volta dei molisani non aveva le varietà gastronomiche dei grandi gourmets di oggi, poiché contemplava pietanze più semplici legate alla cultura dei contadini e dei pastori. I principali prodotti di cui si nutrivano i primi erano gli animali da cortile e quelli della terra come i legumi, gli ortaggi e le erbe; mentre, i cibi che consumavano i pastori, erano i latticini, gli animali da pascolo e le erbe campestri. Quest’ultimo tipo di gastronomia non era una tradizione regionale, ma si affermò sulle nostre tavole con la transumanza, legata al periodico attraversamento, da parte dei pastori con le loro greggi, del braccio tratturale trasversale, presente anche nella nostra città, che collegava il tratturo Pescasseroli-Candela a quello Castel di Sangro-Lucera. Campobasso, soprattutto, con le sue fiere, ha rappresentato per molti anni una delle tappe obbligate dei pastori per approvvigionarsi del necessario utile alle loro attività (forbici per la tosa delle greggi, corde per la recinzione dei ricoveri delle stesse, fuscelle necessarie alla stagionatura dei latticini, ecc.).

Risulta evidente che la presenza dei pastori nella nostra regione e il loro modo di mangiare genuino, per la semplicità dei prodotti usati, abbiano influenzato, come era logico, anche l’abitudine cucinaria locale che si è arricchita nel tempo delle loro ricette, alcune delle quali giunte fino ai nostri giorni. Basti pensare all’uso frequente nei nostri menù dei formaggi freschi, della ricotta, della carne ovina, presenti anche nelle circostanze dei riti più importanti come un pranzo nuziale.Un’ultima annotazione va fatta su quello che era considerato il mangiare semplice della nostra gente. Sicuramente non era voluto, ma era legato a motivi di natura contingente, soprattutto alle scarse disponibilità finanziarie della maggior parte delle famiglie. Questo modo di mangiare prevedeva la pasta fatta in casa con farina di grano duro (taccozze, làānelle, cavatelli, criōli, ecc.); i legumi (fagioli, ceci, cicerchie, lenticchie, piselli, fave, ecc.); le verdure campestri (cicoria, bietole, borragine,ecc.) e i genuini ortaggi della campagna (cavoli, zucca, peperoni, melanzane, broccoli, patate, ecc.), Questo, tuttavia, non impediva alla gente più povera di concedersi, nelle ricorrenze più importanti, qualche “lusso” come le paste industriali (ziti, mezziziti, schiāffune, ecc.) condite con un buon sugo di ragù di carne (braciola, cotiche, salsiccia, ventresca suina, ecc.), e con formaggio pecorino mescolato a pepe.

Prof. Arnaldo Brunale