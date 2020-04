La generosità contagiosa delle “mamme-mascherine”

Il volto che più ci piace in questo periodo che ci costringe all’emergenza Covid ha i profili di dieci donne (e di un uomo) che da Toro stanno cercando di dare un contributo concreto affinché il virus abbia meno possibilità di propagarsi.

Certo non sono “certificate” ma chi può dire no ad un’iniziativa “no profit” che permette di dotarsi di mascherine a tre strati fatte in casa in “tessuto non tessuto” da distribuire alla popolazione (e anche agli operatori sanitari) ad un prezzo simbolico che non mira assolutamente a fini di lucro?.



E siccome il contagio che piu amiamo è quello della generosità, vi rendiamo conto di un’iniziativa nata grazie a Silvano Moffa di Toro che in qualità di rappresentante del Comitato San Mercurio di Toro si occupa della distribuzione dopo essere riuscito a coinvolgere Maria, Lucia, Tiziana, Lina, Maricacarmela, Silvia, Pina, Gabriella, Antonella e Nicoletta a metter mano ad ago e filo e iniziare a realizzare mascherine (ripetiamo, vendute ad un prezzo simbolico senza fini d lucro) ha già permesso di dare un piccolo contributo economico devoluto alla Asrem e con il resto dei fondi raccolti si fa la spesa diretta a persone che sono in difficoltà e non possono acquistare neppure beni di prima necessità.