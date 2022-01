La fuga dal Molise ed il ritorno, l’esempio di Giuseppe: “Scappate o rimboccatevi le maniche”

Dopo gli studi in Architettura a Firenze e una esperienza in Canada Giuseppe Gallo ha fatto ritorno nel suo paese d’origine, Fossalto, per coltivare prodotti biologici nella terra che era appartenuta a suo nonno e suo padre creando la sua azienda ‘Terra Madre’

Quando non basta più uscire fuori dalla nostra regione per trovare lavoro allora bisogna rimboccarsi le maniche e ripartire da qui. Dalla terra madre. La storia che vi raccontiamo è quella di Giuseppe Gallo, un giovane di Fossalto che dopo essere partito da Fossalto alla volta di Firenze per studiare Architettura ha fatto ritorno proprio nel piccolo paese molisano. “La colpa o il merito della sua insolita ‘scelta’ -come si legge su Primo Piano Molise- lui, l’attribuisce alla mancanza di lavoro e di sbocchi professionali con cui la generazione degli ’80 ha dovuto e deve fare i conti.

Una vita di studi e sacrifici per rincorrere un sogno, poi la laurea, i primi lavoretti da stagista e infine la delusione per un mondo in cui non c’è spazio né per te né per le tue aspirazioni. E allora che fare? Continuare a fare fotocopie in attesa del rinnovo dell’ennesimo contrattino che non permette nemmeno di pagarsi l’affitto? Giuseppe Gallo ha fatto un percorso al contrario, il lavoro se l’è trovato nella sua terra”.

“Firenze abbraccia, accoglie con la sua storia e la sua profonda bellezza, ma il costo della vita è alto e le bollette e l’affitto, a fine mese, bisogna pur pagarli. Giuseppe si ritrova in una strada a senso unico: accantona l’architettura e approda in un’azienda solida dove comincia ad occuparsi di logistica. Pochi sogni e più concretezza. Un lavoro più stabile, indubbiamente, ma che non gli dà quelle soddisfazioni necessarie per andare avanti. Lui è bravo a fare il

suo lavoro e si intravede anche qualche possibilità di far carriera ma «va bene lavorare tanto, meglio però è lavorare tanto per sé stessi». Il ragazzo di sani principi arrivato dal Sud intuisce che è il momento di tirare il freno a mano e decide di partire. Lascia Firenze: destinazione Canada. La speranza è quella di fare l’architetto dall’altra parte dell’Atlantico. Ma nemmeno quel Paese così lontano, che nel secolo scorso ha dato pane e stabilità a tanti nostri conterranei, si rivela la ‘terra promessa’”. E proprio qui che arriva l’idea geniale, l’intuizione che gli cambierà la vita: produrre frutti di bosco in Molise per poi essiccarli e venderli.

“Prenota un volo e torna in Italia. A Fossalto inizia una nuova vita. Su quei terreni che erano appartenuti a suo padre e prima ancora ai suoi nonni fa i primi esperimenti di coltivazioni biologiche. Capovolge più volte la clessidra in attesa che il vento inizi a soffiare dalla sua parte.

«Con i frutti di bosco non è andata bene, il Canada ha un mercato diverso da quello nostro, ma non mi sono arreso e ho ricominciato là dove aveva finito mio padre, dal farro» antico cereale che ben si presta alle preparazioni della nostra cucina. I terreni di famiglia, in un paio di anni di duro lavoro, ‘riprendono vita’ anche grazie ad uno studio meticoloso, che Giuseppe non ha mai smesso di portare avanti. Uno studio sui vecchi grani, su antichi legumi, su frutta e verdura. La sua «è anche una questione di affetto, di attaccamento, di ritorno alle origini visto che mio padre è stato uno dei primi a coltivare farro e mio nonno faceva addirittura la transumanza dalle Puglie all’Abruzzo. Il richiamo della mia terra c’è, ma scontrarsi con i suoi atavici problemi non è facile».

Per atavici problemi Giuseppe intende quelli legati alla burocrazia, alla mancanza di sostegno istituzionale, a qualche politico di questa regione più propenso ad accontentare gli amici che a scommettere su idee innovative come le sue. «Tant’è che il Psr me l’hanno bocciato più volte finché, dopo tanti ricorsi, sono riuscito a ristrutturare il capannone (oggi sede del suo laboratorio, ndr)».

«Mio padre coltivava in modo biologico, ed io ho voluto seguire, con assoluta convinzione, le sue orme». Poi pian piano e non senza fatica, Giuseppe la fatica la conosce bene, ha allargato le sue colture: prima il grano del senatore Cappelli, poi il mais Agostinello e poi ancora il Solina, un cereale molto antico, con meno glutine di quello moderno modificato biologicamente per cedere alle richieste delle lobby dell’industria alimentare.

«Nella mia azienda ho sempre cercato di portare prodotti assolutamente genuini e diversi da quelli di altri piccoli o grandi imprenditori. È questo che mi contraddistingue e spero che diventerà anche il mio punto di forza». Mentre parla, Giuseppe ci mostra i suoi prodotti esposti nello scaffale alle sue spalle: ci sono le conserve, le confetture, le farine, i legumi, la frutta essiccata, e qualche in- novazione nata dalla voglia di far cucinare anche i meno appassionati: vasetti di erbette e verdure secche per preparare un buon brodo vegetale e poi un barattolo con tutti gli ingredienti, stratificati, e già pronti all’uso per cucinare dei cookies al- l’americana «basta aggiungerci due uova e un po’ di burro e il gioco è fatto». Tradizione e innovazione sono dunque i pilastri di questo fattore del 2000. Ma domandare come si riesce da Fossalto ad arrivare sulle tavole dei clienti è inevitabile.

«Ci arrivo attraverso dio Intenet – dice – attraverso i social, i blog, Facebook che servono ad avvicinare anche curiosi e scettici alle mie materie prime autoprodotte e lavorate da me». Ma c’è un aspetto che rende l’azienda di Giuseppe ancora più particolare ed accattivante: la possibilità di essere suoi ospiti e di vivere un’esperienza unica nel suo genere. Un turismo di nicchia che preserva e valorizza il territorio.

«Il mio obiettivo è sempre stato quello di aprire le porte di Terra Madre, di far partecipare chiunque ne abbia voglia ai vari processi di produzione. Qualche anno fa ho iniziato ad ospitare, nella casa dei miei nonni a Fossalto, persone, soprattutto straniere, che hanno intenzione di percorrere con me parte di questo sentiero. Arrivano qui da ogni parte d’Europa per vivere a contatto con la natura, per fare un salto nel passato e per accompagnarmi nelle attività quotidiane sempre diverse da un giorno all’altro. Io offro il soggiorno gratuito e loro in cambio fanno girare l’economia del posto: vanno al bar, a fare la spesa nei negozietti, dal parrucchiere. Una sorta di vacanza alternativa per chi ama stare all’aria aperta e godere di un’oasi di pace con la certezza e la speranza che una volta tornati nelle loro case conserveranno nel loro cuore un buon ricordo del Molise. Non dimentico un paio di danesi che si stupivano di come fosse ancora possibile svegliarsi circondanti dal silenzio. Due inglesi invece non potevano credere ai loro orecchi quando gli ho proposto di andare a zappettare nel campo di fagioli, e poi c’è stato un ragazzo tedesco, un impiegato pubblico, che è arrivato da me per trascorrere i classici 15 giorni, il tempo minimo per chi vuole fare questa esperienza, e alla fine è rimasto due mesi.

Tante difficoltà, ma anche tante soddisfazioni che compensano il lavoro e la passione che Giuseppe mette in ciò che fa anche se è ancora visto con una certa diffidenza dai suoi compaesani. Eppure lui ama il suo paese ed è l’esempio di chi nasce in un posto poco fortunato come il Molise, e per di più in un piccolo paese dell’entroterra – oggi difficile anche da raggiungere a causa di una viabilità fatiscente – e che dopo averlo lasciato ci è tornato, con uno spirito diverso, maturo. Consapevole. «Certo la politica locale non aiuta, le istituzioni nemmeno, io ho imparato a farne a meno sin da subito – lo dice senza rabbia né rancore – ho puntato solo sulle mie forze e ogni giorno mi impegno per raggiungere i miei obiettivi». Obiettivi che per fortuna gli vengono riconosciuti a livello nazionale ed europeo: due attestati che lo piazzano tra le prime dieci aziende del settore e poi c’è quello come “nuovi fattori di successo” che arriva direttamente dall’Ismea, dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla Comunità Europea. Indubbiamente sono grandi soddisfazioni, lui però non si accontenta e preferisce guardare avanti, fare nuovi progetti, allargare il suo mercato rafforzando i canali con la Danimarca, il Belgio, la Svizzera e soprattutto farsi conoscere nella nostra regione. È soddisfatto dei risultati ottenuti, ma a chi vuole restare o tornare in Molise dà un consiglio: «Scappate…o rimboccatevi le maniche».