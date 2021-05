La Fratres al fianco della popolazione diabetica

Il Gruppo donatori di sangue Fratres di Mirabello Sannitico scende in campo a sostegno della popolazione diabetica. I volontari del Gruppo provvederanno alla consegna dei pungi dito e delle strisce per il controllo glicemico ai pazienti diabetici del paese alle porte di Campobasso. Grazie alla convenzione gratuita stipulata dall’amministrazione comunale di Mirabello Sannitico e il Gruppo Fratres Mirabello Sannitico Odv, i soggetti interessati potranno ritirare gli strumenti per il monitoraggio del diabete direttamente nella sede Fratres aperta tutti i giorni, eccetto i festivi, dalle ore 17 alle 19. I pazienti diabetici potranno quindi delegare i volontari della Fratres al ritiro di pungi dito e strisce di controllo, evitando così di doversi recare periodicamente al presidio Asrem di Campobasso. L’iniziativa è stata fortemente voluta dal Presidente del Gruppo Fratres, nonché coordinatore regionale dei gruppi Fratres del Molise, Ermanno Ramacciato, e accolta con entusiasmo anche dall’amministrazione comunale di Mirabello Sannitico, guidata dal sindaco Angelo Miniello.