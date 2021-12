La frana di Rio Vivo torna a muoversi, evacuate le famiglie

La signora Pina: “Ogni inverno è la stessa storia. Va avanti dal 2017 e abbiamo paura”

Torna a muoversi la frana di Rio Vivo che dal 2017 minaccia gli abitanti di una abitazione al civico 272. Dopo le incessanti piogge dei giorni scorsi la collinetta alle spalle dell’abitazione è tornata a muoversi minacciando nuovamente i residenti che questa mattina, 7 dicembre, hanno allertato i vigili del fuoco e la Polizia Municipale.

“Abbiamo paura, ogni anno è la stessa situazione – ha affermato la signora Pina che assieme alle figlie, di cui una minore, e alla mamma con il pacemaker, vivono nella villetta – non appena ci sono delle piogge abbondanti la collinetta viene giù”.

La problematica è iniziata nel 2017 quando ci fu la prima frana a provocarla un ammasso di terra che si stacca dalla collinetta alle spalle delle abitazioni a causa del peso dell’acqua che si infiltra.

Il comune aveva provato anche a farsi carico dei lavori di messa in sicurezza di quella collinetta che è di proprietà di altre persone, non le stesse che vivono nella casa. Attualmente è in corso anche una causa arrivata davanti ai giudici del Tar Molise.

A rallentare i lavori anche il costo troppo oneroso dell’opera sia per un privato sia per una pubblica amministrazione.

“Ad ogni inverno, però, siamo nella stessa situazione. Oggi non piove – ha affermato Pina – ma non sappiamo cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni e di notte abbiamo paura. Una cosa è vederla dalla strada, una cosa è viverla sulla nostra pelle”.