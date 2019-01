La frana di Rio Vivo torna a far paura: sette persone sgomberate

REDAZIONE TERMOLI

Per le prossime due settimane almeno dovranno trascorrere le loro giornate all’interno di un b&b che è stato messo a disposizione del Comune di Termoli per tamponare l’emergenza che per il terzo anno consecutivo si è verificata a Rio Vivo dove la frana si è riattivata «e questa volta sta riguardando una fetta più larga del costone». Tre i nuclei familiari che sono stati sgomberati questa mattina dalla Polizia Municipale e precisamente quelli che abitano tra i numeri civici 270 e 276. Sette le persone che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni per una problematica che sta diventando una vera e propria spada di Damocle. «Sembra una telenovela – ha affermato Antonio Mennello – negli ultimi tre anni non è la prima volta che accade una cosa del genere. La frana è peggiorata tantissimo basti pensare che non sta riguardando solo noi ma anche altre famiglie». La frana ha una storia vecchia: «circa 3 anni fa è accaduto il primo episodio, quello più eclatante considerando che la terra ci è arrivata fin dentro casa quasi al primo piano. Abbiamo pensato che avrebbero provveduto a mettere in sicurezza e invece la cosa non è stata fatta». Adesso questo nuovo episodio che crea ancora più apprensione nei residenti che sperano che tutto si possa risolvere, definitivamente, nel più breve tempo possibile.