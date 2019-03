La fotografia poetica e politica di Letizia Battaglia a Campobasso

Altro grande appuntamento in Molise per gli amanti della fotografia. Dopo lo straordinario successo dello scorso anno registrato da Steve McCurry, la cui mostra è ancora visitabile presso la Fondazione Molise Cultura, quest’anno è la volta di un alto grande artista. Al teatro Savoia, il 10 aprile, arriverà Letizia Battaglia, tra le più grandi fotografe viventi. L’iniziativa si inserisce all’interno di quella grande manifestazione che è Poietika.

Per ben 19 anni, al servizio del quotidiano di Palermo “L’Ora”, Letizia Battaglia ha rischiato la vita per documentare i crimini di mafia. A 84 anni la fotografa si racconterà al Teatro Savoia di Campobasso.

Famosa per i suoi scatti di cronaca diventati documenti storici e per i ritratti di donne, Letizia Battaglia continua a essere vitalissima e a lottare contro i conformismi.

Appuntamento mercoledì 10 aprile alle ore 18.30 presso il teatro Savoia.

IL CALENDARIO COMPLETO DI POIETIKA