“La foto della vittoria”, piccoli tifosi crescono

Sono tante le immagini impresse nella mente della grande festa per la promozione in serie C del Campobasso. Tra le tante, però, ci piace eleggere a “foto della vittoria” quella di due piccoli tifosi rossoblù. Armati di sciarpe e bandiere, un bimbo e una bimba festeggiano per il centro della città la loro prima vittoria. Speriamo solo la prima di una lunga serie. Piccoli tifosi crescono e piccoli tifosi fortunati visto che hanno già potuto esultare per un successo importante.