La fonderia pontificia Marinelli di Agnone dona una campana ad Aimone di Savoia VI Duca d’Aosta

A conclusione del 150° anniversario della fondazione del Circolo Tevere Remo, il presidente Daniele Masala e Fausto Milano, presidente della Commissione Cultura hanno invitato Aimone di Savoia, VI Duca d’Aosta per donargli la campana ricordando Amedeo di Savoia III Duca d’Aosta, Vicerè d’Etiopia, Eroe dell’Amba Alagi nelle vesti di Socio del Circolo che ha frequentato negli anni ‘30.

Il Duca di ferro che si conquistò oltre la medaglia d’oro al Valor militare ad Amba Alagi del 1941, il rispetto degli allora avversari inglesi nella resa che seguì è stato ricordato in un excursus, nelle sue varie vesti di pilota, soldato, patriota dal professor Gregory Alegi, storico, docente del Dipartimento di Scienze Politiche all’Università LUISS Guido Carli, dal Generale Ispettore Capo Basilio Di Martino, Presidente del Comitato per il centenario dell’Aeronautica Militare e dal Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, già Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica e Comandante del IV Stormo intitolato proprio ad Amedeo d’Aosta.

Oltre la partecipazione dell’Aeronautica Militare Italiana hanno partecipato vari esponenti di vertice del Sovrano Militare Ordine di Malta, tra i quali il Gran Priore del Priorato di Roma all’Aventino: Frà Roberto Viazzo e, più alto in grado, il Gran Cancelliere equivalente al “ministro degli Esteri” n.2 dell’Ordine dopo il Gran Maestro: don Riccardo Paternò dello “Stato” SMOM in Via Condotti a Roma.

Aimone oltre ad appartenere al cavalierato dell’Ordine al merito della Repubblica italiana è Ambasciatore a Mosca del Sovrano Ordine di Malta. Amedeo di Savoia, per suo desiderio, è sepolto con i suoi soldati nel sacrario di Nyeri, in Kenia.