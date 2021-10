La Foce a Campobasso invasa dai cinghiali

Ormai sono all’ordine del giorno le segnalazioni di cittadini in merito all’emergenza cinghiali. E quasi quotidianamente noi vi diamo conto di un’emergenza che si fa sempre più difficile da gestibile. Ma evidentemente la situazione sta diventando complicata, principalmente per l’incolumità e la pubblica sicurezza. Perché i cinghiali invadono le nostre strade ad ogni ora del giorno e della notte e sono un reale pericolo per gli automobilisti e per quanti hanno la sventura di incrociarli sul proprio cammino.

La Regione, come noto, ha fatto sapere di non poter intervenire perché la materia di non è di sua diretta competenza. Per le opposizioni le soluzioni ci sarebbe. Intanto qualcuno dovrebbe intervenire per tutelare i cittadini.

Le immagini che vedete ci sono giunte da un nostro lettore e mostrano famiglie di cinghiali a spasso per Santa Maria de Foras a Campobasso, a due passi dall’ex ristorante “La Focetta”. Attraversano indisturbati la strada, creando evidente pericolo e paura tra i cittadini. Sarebbe ora di intervenire seriamente per risolvere questo problema.