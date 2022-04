La FLC CGIL Molise si conferma il primo sindacato nella regione

2360 voti, 70 RSU elette, primi nel 60% delle scuole del Molise

I dati definitivi lo confermano: alle elezioni per il rinnovo delle RSU del 5, 6 e 7 aprile la FLC CGIL Molise ha ottenuto una netta vittoria e si conferma il primo sindacato nella regione nel comparto scuola.

Nelle 52 istituzioni scolastiche hanno votato 5609 lavoratori circa il 75% degli aventi diritto, a testimonianza della grande partecipazione e dell’importanza che i lavoratori hanno attribuito a tale appuntamento.

Il risultato conseguito dalla FLC CGIL Molise è straordinario: abbiamo ottenuto 2360 voti di lista (+100 voti rispetto alle elezioni del 2018), eleggendo 70 RSU (tutte le altre OO.SS. insieme ne hanno elette 98). Il 40% dei docenti e degli ATA hanno votato per le nostre liste, seguono la UIL (29%), la CISL (16,5%) e le altre OO.SS. che hanno raccolto consensi inferiori al 7%.

Il voto di tanti docenti e ATA delle scuole della regione premia l’impegno e la coerenza che il nostro sindacato ha mostrato in questi anni, ma premia soprattutto le nostre candidate e i nostri candidati, apprezzati e stimati dal punto di vista personale e professionale. Noi li ringraziamo, perché la scelta di candidarsi liberamente in una lista della CGIL, non è stata una scelta banale: manifesta la voglia di stare da una parte, la parte che storicamente lotta per i diritti e per il lavoro, che vuole contribuire a costruire un modello di democrazia che parte dai posti di lavoro.

Il grande consenso ricevuto ci motiva e responsabilizza: non lasceremo soli i lavoratori e le RSU elette e andremo avanti con convinzione ancora maggiore, per garantire una istruzione di qualità ma anche per affrontare le criticità presenti nei nostri territori.