La Fis cerca 70 persone: posizioni aperte anche nello stabilimento di Termoli

Una campagna di recruiting che prevede l’assunzione di più di 70 persone entro il 2022. A lanciarla FIS, Fabbrica italiana sintetici presente anche nella zona industriale di Termoli. Lo stabilimento FIS di Termoli, inizialmente coinvolto nella produzione di intermedi, dal 2009 produce anche principi attivi ed è approvato anche dalla FDA. Si ricercano profili junior e senior, diplomati e laureati che saranno inseriti, oltre che a Termoli, anche negli stabilimenti di Montecchio Maggiore (Vicenza) e Lonigo (Vicenza). «Siamo lieti – ha spiegato al Sole24Ore Corrado Biumi, responsabile Risorse umane – di incontrare e selezionare persone che potranno crescere e far crescere la nostra azienda. Abbiamo implementato ulteriormente l’offerta formativa dedicata ai nostri dipendenti attraverso specifici percorsi di formazione erogati sia in presenza, sia attraverso piattaforme di e-learning. Grazie alla costante collaborazione con le più importanti università italiane proseguiremo inoltre il nostro impegno per costruire un efficace dialogo tra il mondo del lavoro e quello della scuola».