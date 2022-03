La filma di nascosto e la tempesta di messaggi per riprendere la relazione

Beccato ex fidanzato molesto. Gli episodi portati avanti dal dicembre 2021. “Le condotte avevano indotto uno stato di prostrazione e timore nella vittima tanto da indurla a cambiare i propri comportamenti”

Telefonate, messaggi, pedinamenti, appostamenti che culminavano in azioni asfissianti ai danni della ragazza che veniva seguita, anche all’interno dei locali pubblici, con l’obiettivo di indurla a riallacciare la relazione.

Al no della ragazza l’uomo reagiva con atteggiamenti anche fisicamente aggressivi e con telefonate di ingiurie e minacce di morte.

Aggressioni e atteggiamenti che sono andati avanti dal dicembre del 2021 quando la giovane ha deciso di dire basta e di rivolgersi alla Squadra Mobile di Campobasso che ha dato esecuzione ad una ordinanza di misura cautelare personale con il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi frequentati dalla stessa.

Un crescendo continuo di attenzioni moleste verso l’ex fidanzata che sono culminate nel gennaio scorso quando l’uomo, non pago di quello che già stava facendo passare alle ragazza, l’ha filmata con il proprio cellulare mentre era in compagnia di un’altra persona minacciando di inviare quelle immagini ai familiari della vittima.

Anche nelle ultime settimane l’uomo ha continuato ad inviare alla donna messaggi dal contenuto minaccioso ed ingiurioso, costringendola a bloccare anche il numero di telefono.

“Tali condotte – si legge in una nota della Procura di Campobasso – hanno sortito l’effetto di indurre nella vittima un perenne stato di prostrazione e di timore per la propria incolumità e per quella dei suoi familiari, al punto da non consentirle di svolgere quotidianamente le sue attività ma portandola a modificarle nel tentativo di ricercare sicurezza e privacy.

La vicenda in questione rappresenta una tipologia delittuosa sempre più frequente negli ultimi anni ed il cui contrasto capillare, tra gli obiettivi di questa Procura, è doveroso e necessario”.