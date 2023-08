La Film Commission non può più aspettare. “Si passi dalle parole ai fatti”

La consigliera regionale Pd, Alessandra Salvatore e il consigliere comunale Pd, Giose Trivisonno: “La proposta prevede la creazione della Fondazione Molise Film Commission, coinvolgendo una compartecipazione degli enti locali, con il Comune di Campobasso in prima linea”

Importanza e necessità di istituire una film commission in Molise. ne hanno parlato questa mattina in una conferenza stampa a Campobasso la neo consigliera regionale Pd Alessandra Salvatore e il consigliere comunale, sempre Pd, giose Trivisonno. Entrambi hanno sottolineato che si tratterebbe di una grandissima opportunità per il nostro territorio, anche in termini occupazionali. Opportunità per avere un rimbalzo nazionale nella conoscenza del territorio e per le ricadute positive che la stessa può produrre sulla sua economia.

Alessandra Salvatore ha avuto modo di ribadire che: “In Molise, abbiamo bisogno di agire concretamente e dar vita a una Film Commission”Abbiamo ascoltato le esigenze degli operatori del settore, e ora è arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti.”

La proposta prevede la creazione della Fondazione Molise Film Commission, coinvolgendo una compartecipazione degli enti locali, con il Comune di Campobasso in prima linea. L’obiettivo è quello di fornire una solida struttura di supporto per l’industria cinematografica e dell’audiovisivo nella regione, attraendo produzioni, favorire lo sviluppo di progetti locali e creare nuove opportunità di lavoro per i giovani talenti.

Tuttavia, il percorso per realizzare una Film Commission non sarà privo di ostacoli. La proposta dovrà essere valutata, confrontandosi con il partenariato e gli stakeholder interessati al settore cinematografico. In caso di mancato avanzamento a livello regionale, il Comune di Campobasso, grazie all’impegno del capogruppo Giose Trivisonno e del gruppo del Pd, si è dichiarato pronto ad assumere il ruolo di promotore dell’iniziativa, coinvolgendo tutti i comuni interessati alla causa.

La Film Commission rappresenta una sfida importante per il Molise, ma anche un’opportunità concreta per sviluppare una solida industria cinematografica locale. Oltre a fornire supporto logistico e amministrativo per le produzioni esterne, l’iniziativa potrebbe contribuire alla creazione di una rete di professionisti e talenti locali, promuovendo la cultura e la bellezza del Molise attraverso l’arte cinematografica.

Ora tocca ai rappresentanti politici e agli attori del settore lavorare insieme per trasformare l’idea di una Film Commission in una realtà concreta. Solo attraverso un impegno collettivo sarà possibile creare un ambiente favorevole alla crescita del cinema e dell’audiovisivo nella regione, rendendo il Molise una meta ambita per registi, produttori e artisti.

La strada è ancora lunga, ma l’impegno mostrato finora è un segno positivo per il futuro dell’industria cinematografica molisana. Resta da vedere come evolverà la proposta e se gli enti locali abbracceranno questa importante iniziativa per il Molise e il suo futuro culturale”.