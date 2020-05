“La figuraccia di Termoli”, corso strapieno e distanziamento azzerato

In barba al distanziamento sociale e all’uso delle mascherine dove non fosse possibile mantenere il metro di distanza ecco che il corso di Termoli appare affollato all’inverosimile, quasi come una serata di piena estate. Certamente c’è la voglia della gente di voler tornare alla normalità ma lo sdegno delle persone e dei commenti alla vista di queste foto è stato davvero tanto. “Sulle centinaia di persone che passeggiavano lungo il Corso Nazionale si potevano contare quelle che indossavano la mascherina correttamente. Qualcuno scherzava dicendo si ce l’ho ma attaccata al braccio e chi invece diceva di avere caldo e quindi scopriva il naso”. E’ solo uno dei tanti commenti. “La figuraccia di questa città che non ha capito che potrebbe pagarla cara”.