La Figc gela Gravina e tutta Campobasso: “Tardi per l’ammissione in serie D”

Il presidente della Federcalcio ha inviato una lettera di risposta al sindaco: “Ci sarebbero ripercussioni sulla regolarità di campionato e coppa. La sentenza del Consiglio di Stato è arrivata quando i gironi e calendari erano già stati definiti e la competizione tricolore aveva già svolto preliminare e I turno”

“È tardi per l’ammissione in serie D”. Dopo il Consiglio di Stato, arriva un’altra doccia fredda, anzi gelata, sul Campobasso e questa volta dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, che ha inviato una lettera di risposta al sindaco, Roberto Gravina, secondo quanto appreso dall’Ansa. Nella missiva, il numero uno della Federcalcio ha specificato che “l’articolo 52.10 delle Noif (Norme Interne Organizzative della Figc) non indica un obbligo ma ‘una facoltà’ d’intesa tra presidente Figc e presidente Lega Dilettanti”.

Nel caso specifico, la comune decisione di Figc e Lnd è di “non attivare la procedura”, poiché la sentenza del Consiglio di Stato che ha definitivamente respinto il ricorso del Campobasso è arrivata il 26 agosto scorso, quando i gironi e calendari dell’Interregionale erano già stati definiti, con inizio il 4 settembre, e la Coppa Italia di serie D ha già svolto il preliminare e il primo turno. Dunque, un’ammissione in sovrannumero avrebbe ripercussioni sulla regolarità di campionato e Coppa Italia.

Gravina, infine, ha sottolineato come i precedenti casi di ammissione alla D siano avvenuti sempre prima della formulazione dei calendari e che, nell’Eccellenza regionale, milita già un Campobasso 1919.