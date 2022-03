La Fidapa Campobasso: “L’8 marzo, giornata di impegno prima ancora che di festa”

La sezione del capolugo si unisce alla campagna nazionale “Noi protagoniste delle Storia”

La sezione Fidapa – B.P.W. Italy di Campobasso si unisce alla campagna “Noi Protagoniste della Storia” che la Fidapa nazionale sta portando avanti affinchè quella dell’otto marzo sia una giornata di impegno, prima ancora che di festa.

“Una storia, quelle delle donne, tutta da raccontare, perché – si legge in una nota – nonostante esse siano dentro la storia dall’antichità ancora oggi devono lottare, credere, resistere. Le donne hanno avuto sempre un ruolo importantissimo in ogni periodo storico, fino a conquistare nell’era moderna un posto di rilievo in tutti i settori lavorativi, un cammino di indipendenza non ancora completato, perché carente in particolare sul piano della tolleranza e del riconoscimento, che si risolve solo con una nuova rinnovata rivoluzione culturale. Che questo giorno possa essere di riflessione e di stimolo per attuare integralmente, nei fatti, il principio di parità di genere. Ma non solo”.

In questo giorno importante “dedicato alle Donne di tutto il mondo, nel ricordarne il valore esemplare dettato dalla forza del loro amore ed al contributo fondamentale prestato all’umanità, testimoniamo la nostra sentita vicinanza alle madri, alle mogli, alle donne, attualmente, impegnate nella resistenza ucraina, invocando – si conclude nella nota – il nostro più determinato “No” alla Guerra, “No” alla violenza contro le donne, il nostro “No” a tutte le discriminazioni e forme di violenza sociale, culturale e politica che possano penalizzare la libertà ed inibire la conquista dei diritti ed il progresso delle donne nel mondo”.