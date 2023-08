La Fiat dice no alla produzione di auto grigie

Lo storico marchio torinese dà il benvenuto a quello che definisce un “nuovo mondo colorato”

Il CEO del brand di Mirafiori, Olivier François, ha dichiarato a giugno 2023 che “la FIAT smetterà di produrre auto grigie”, aggiungendo anche che le officine a marchio Fiat non useranno più questo colore in futuro.

Insomma, se vi troverete nel traffico, all’ora di punta ed avrete davanti a voi il fanale posteriore caratteristico di una 500, non vedrete più un’immagine triste e miserabile ma un nuovo sprizzo di vitalità.

Si, tutto ciò è vero ed è una rivoluzione a livello comunicativo, produttivo e di concept, non solo per lo storico marchio torinese, ma proprio per tutto il settore automotive.

C’è un comunicato stampa, dopo tutto. E un video con l’amministratore delegato della Fiat che mostra un’auto grigia che viene immersa in una gigantesca vasca di vernice arancione.

Le parole di Olivier François, Global Chief Marketing Officer di Stellantis

François ha detto che questo è un cambiamento enorme per tutto il settore, ma che FIAT vuole lanciare un messaggio importante a livello globale

“Abbiamo infranto le regole: abbiamo deciso di fermare la produzione delle automobili grigie FIAT. Tutto ciò è stimolante e dirompente e mira a rafforzare ulteriormente la leadership del nostro brand come esempio gioia, colori e ottimismo. L’Italia è il Paese dei colori e, da oggi, anche delle auto FIAT – ha dichiarato Olivier Francois, Amministratore Delegato FIAT e Global Chief Marketing Officer di Stellantis.

Questa scelta comunica ulteriormente alle persone i valori della Nuova Dolce Vita e il sangue italiano incarnato che scorre dentro le vene del nostro brand. FIAT vuole ispirare le persone a vivere con ottimismo e positività e questa sarà anche una delle missioni della nuova Fiat 600e, l’elettrica per famiglie e amici, che sarà presentata il 4 luglio”.

Fiat ha fatto scuola con i suoi colori vivaci

Le auto Fiat sono famose per la loro varietà di colori vivaci e distintivi che aggiungono un tocco di personalità alle strade. Tra la vasta gamma di colori disponibili, esistono anche alcune tonalità particolari ed introvabili che catturano l’attenzione degli appassionati di auto.

Fiat ha sfoggiato nel corso degli anni colori unici e audaci, come il verde brillante “Verde Chiaro”, che richiama la storia e l’eredità italiana del marchio. Allo stesso modo, il “Giallo Modena” è un colore giallo vibrante che evoca lo spirito solare e gioioso dell’Italia. Altri esempi includono il “Rosso Passione” e il “Blu Mediterraneo”, che esprimono rispettivamente energia e serenità.

Questi colori rari ed esclusivi conferiscono alle auto Fiat un aspetto distintivo e affascinante, rendendo ogni veicolo un’opera d’arte su quattro ruote estremamente ricercata da appassionati e collezionisti.

Una scelta cromatica esclusiva per il mercato europeo

Tutto ciò che abbiamo riportato, almeno fino ad ora, sembra essere valido soltanto per il mercato europeo, poiché il comunicato stampa è sul sito web di Fiat nel Regno Unito, mentre il marchio torinese elenca due grigi ancora disponibili sul suo sito web americano per la 500X, ovvero il Grigio Moda (Graphite Grey Mettalic) e il Grigio Argento (Gray Metallic).

Inoltre FiatUSA.com ha anche una 500 grigia come immagine principale sul suo sito Web proprio in questo momento!

Tuttavia, è vero che le auto grigie, nere e bianche sono la maggioranza delle auto a livello globale, ed immaginare che la FIAT possa eliminare completamente dalla sua produzione questo colore sembra una mossa fin troppo audace, anche per un marchio che negli anni ha saputo rinnovarsi ed imporsi come trend setter globale.

I nuovi colori Fiat

Fiat afferma che in futuro saranno disponibili i seguenti colori: Gelato white, Sicilia orange, Paprika orange, Passione red, Blu Dipinto di Blu, Italia blue, Venezia blue, Rugiada green, Foresta green, Rose gold and Cinema black.

Inoltre, in quello che è un messaggio piuttosto divertente per gli inglesi, la Fiat ha incluso quanto segue come ultima riga del suo comunicato stampa riguardante la cessata produzione di automobili grige nei suoi stabilimenti:

“Il grigio è il colore più popolare per le nuove auto nel Regno Unito secondo i dati ufficiali di registrazione della Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). I dati mostrano come su quattro nuove auto vendute nel Regno Unito nel 2022, più di una sia grigia.”

Ora, che sia una velata sottolineatura di quanto gli inglesi, a differenza degli italiani, siano grigi, austeri ed antiquati?