La fiaccolata di Capodanno illumina Campitello Matese

di Marika Galletta

Si è svolta oggi, 31 dicembre 2021, poco dopo le 18:00 presso la stazione sciistica di Campitello Matese la suggestiva fiaccolata di fine anno.

L’amore per la montagna, le emozioni della neve e la passione per lo sci sono gli ingredienti che hanno accompagnato la fiaccolata della stazione sciistica Matesina per celebrare il passaggio tra il vecchio e il nuovo anno.

La nuova società di gestione degli impianti di risalita “Matese Ski” ha mantenuto fede alla tradizione delle sue cime innevate.

Lo storico Monito Augurale di Campitello Matese ha trovato accoglimento e collaborazione fattiva da parte di tutte le scuole sci presenti sul suo territorio.

Ad illuminare le “Lavarelle” sono scese in pista le scuole sci: “Muccilli”, “Riccardo Plattner”, “Campitello 2000” e l’Associazione Molisana Sicurezza e Soccorso Piste Sci.

Tanti gli spettatori che si sono riversati nel pianoro per ammirare la maestria e l’eccellenza dei ben 18 maestri di sci di cui dispone la stazione sciistica.

Curiosità, fascino ed emozioni hanno accompagnato tutti i turisti che hanno ammirato i giochi di luce delle fiaccole tra le mani dei maestri: Enrico Massocchi, Antonio Di Bari, Nicola Tortorelli, Gerardo Martone, Carmine Manzo, Guido Galeassi, Sergio Martone, Salvatore D’Angelo, Michele D’Aversa, Giacomo Farrace, Massimo Di Giulio, Ivan Cuofano, Eugenio Berzo, Marco Beniamino, Silvana Gentili, Alberto Gentili, Dino Venditti e Vittorio D’Ippolito.

La fiaccolata di Campitello Matese vuole omaggiare tutti della luce della speranza per un nuovo anno all’insegna della rinascita.