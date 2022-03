La fiaccolata della solidarietà, un abbraccio per l’Ucraina sulla neve di Campitello Matese

di Marika Galletta

Sabato 26 Marzo alle ore 18.30 il comprensorio di Campitello Matese (Cb) si illuminerà di fiaccole della solidarietà a sostegno dell’Ucraina, per dire No alla Guerra ed esprimere vicinanza e cordoglio alla popolazione vittima ed ostaggio di una brutalità senza giustificazione.

Un abbraccio per la pace promosso dall’Associazione Cristiana Lavoratori Italiani sede regione Molise Aps, dall’Unione Sportiva Acli Comitato Regionale Molise e dall’Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica LocoMotivazione. In sinergica collaborazione con il gestore degli impianti di risalita Matese Ski, con l’Associazione Molisana Sicurezza e Soccorso Piste, con le Scuole Italiane Sci Muccilli, Riccardo Plattner, Campitello Matese 2000 e con il patrocinio gratuito del Comune di San Massimo.

Una fiaccolata solidale per inneggiare la pace, per diffondere solidarietà al popolo ucraino ed infondere speranza e fratellanza universale. Ad accendere le fiaccole saranno i maestri di sci e di snowboard di tutte le scuole sci presenti a Campitello Matese, nonché i membri dell’Associazione Molisana Sicurezza & Soccorso Piste Sci. Al termine della fiaccolata, ci sarà il cerchio della preghiera per la pace, un momento di fratellanza spirituale e di riflessione condivisa per commemorare tutte le vittime della Guerra.

Al pubblico è consentito assistere alla fiaccolata ed inoltre chiunque vorrà potrà acquistare simbolicamente una fiaccola per aiutare tutti i profughi ucraini costretti ad abbandonare le loro case e la loro terra a causa della guerra, utilizzando le seguenti coordinate: IBAN IT60 C076 0101 6000 0105 1449 377.

Una donazione libera in sostegno di Ipsia-Acli che destinerà i fondi raccolti ai centri profughi al confine con l’Ucraina con l’acquisto in loco e la distribuzione di materiale medico sanitario, alimenti a lunga conservazione e generi di prima necessità. Inoltre i fondi saranno usati anche per l’accoglienza ed il sostegno ai profughi arrivati ed in arrivo in Italia presso le strutture del sistema Acli nel territorio nazionale.

Un abbraccio solidale per l’Ucraina è il grande cuore sociale di Campitello Matese PER: ripudiare la guerra e qualsiasi altro tipo di violenza e repressione, dissuadere l’odio e preservare l’amore, difendere la democrazia e tutelare i diritti umani universali, schierarsi dalla parte di tutti gli uomini, le donne, i bambini vittime ingiuste di una disumanità senza discolpa affinché non si sentano soli.