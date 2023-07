La Festività di San Giacomo riproposta a Pietracatella dopo circa 60 anni. Tanti gli eventi il 23, 24 e 25 luglio

Dopo circa 60 anni tornano a Pietracatella i festeggiamenti in onore di San Giacomo il Maggiore, titolare della bellissima Chiesa del XIII secolo, incastonata sulla “Morgia” e con vista panoramica sulla valle del Fortore.

“Un appuntamento religioso e civile che mancava e che non poteva non esserci, destinato a diventare un must dell’estate molisana. – dice l’Associazione S. Giacomo APS – Al santo protettore dei pellegrini e patrono di Spagna, già da quest’anno, infatti, saranno dedicati diversi momenti di grande valore culturale e ludico.”

Si parte domenica 23, per le stradine che si abbracciano al grosso masso tufaceo, nel centro storico del paese, con una visita guidata a partire dalle 18 e, dalle 17 un’esperienza di arrampicata dedicata ai più giovani.

E ancora lunedì 24, con un convegno dal titolo “I cammini: unione e consapevolezza d’Europa” nella Chiesa di S. Giacomo, alle ore 19 una sessione di yoga al tramonto e dopo le 21 un suggestionante concerto di musica antica dell’Ensemble Calixtinus del musico, ricercatore e viandante Giovannangelo De Gennaro (collaboratore, tra l’altro, di Vinicio Capossela) e di Nicola Nesta.

Come da calendario i solenni festeggiamenti culmineranno martedì 25 luglio. In mattinata ci sarà la Santa Messa solenne e la processione per le strade del paese. In serata, a partire dalle 21 il concerto dei Mascarimirì, una delle realtà più innovative e attive del panorama della musica tradizionale e world music salentina, che in 25 anni di carriera si è fatta caposcuola per capacità di innovazione e contaminazione.

Non mancheranno ovviamente stand gastronomici per rendere i momenti di festa ancora più piacevoli.