La Festa dell’Uva torna in città dopo 40 anni

CAMPOBASSO

La Festa dell’Uva torna in città dopo quaranta anni. L’evento è organizzato dalla Polifonica Monforte in collaborazione con gli assessorati alla Cultura del Comune di Campobasso e della Regione Molise. Saranno 4 i carri che sfileranno lungo le vie della città, due delle contrade e due dei paesi limitrofi. Nello specifico sono: il Carro di Contrada Mascione, il Carro di Contrada Covatta, il Carro di Oratino e il Carro di Matrice.

La manifestazione è prevista per domani. Appuntamento alle ore 10.00 in Piazza Cuoco a Campobasso per poi proseguire lungo Via Veneto, Via Mazzini, Via Pietrunto, Via Roma, Via Scatolone, Viale Elena e raggiungere il corso della città intorno alle ore 12.00. Nel pomeriggio ci saranno le premiazioni dei carri ad opera di una commissione anonima. Saranno offerti vino e cibo locale come vuole la tradizione molisana e campobassana. Ogni carro metterà a disposizione i propri prodotti da far assaggiare a cittadini e turisti che si spera arrivino da tutto il Molise ed anche da fuori regione. Grandi le aspettative. La manifestazione sarà garantita anche in caso di maltempo. L’obiettivo è riportare una festa rurale nel cuore della città capoluogo.

«L’intento – spiega la presidente della Polifonica Monforte, Rosa Socci – è quello di ridare il giusto peso ad una tradizione che per decenni è andata persa. La Festa dell’Uva è una festa ripresa dalla tradizione molisana. E’ l’anello conclusivo delle feste che abbiamo riportato in auge, come quella del Folklore e quella di Carnevale. Dall’anno prossimo sarà ancora maggiore la partecipazione dei carri. Vi aspettiamo tutti a Campobasso».