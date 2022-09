Grande successo per l’edizione 2022 della Festa dell’Uva di Riccia, la tradizionale manifestazione che si tiene nel paese molisano e richiama come sempre tantissime persone anche da fuori regione. Si tratta di un appuntamento molto sentito dalla popolazione e che torna in piazza dopo i due anni della pandemia e della sospensione a causa del Covid-19. I carri, allestiti a festa, hanno sfilato per le strade di Riccia accompagnati da canti e balli e da una folla di persone.

La Festa dell’Uva infiamma Riccia, grande successo per la manifestazione Indietro 1 di 22 Avanti