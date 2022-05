La festa della Mamma per la fibrosi cistica, volontari in piazza nel weekend

Acquistando una rosellina con 10 euro si contribuirà a migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da questa patologia

Anche quest’anno si festeggia la prima persona che ci ama quando tutti noi veniamo al mondo, la Mamma. Un’occasione per ringraziare una persona fantastica per tutti i giorni si occupa della famiglia per farci sentire amati, protetti, guidati e rassicurati. Quale miglior regalo se non un fiore primaverile per vederla sorridere e per dimostrarle quanto sia importante.

A tale scopo la Lega Italiana Fibrosi Cistica MOLISE ODV (LIFC-MOLISE) è lieta di presentare l’evento di raccolta fondi “Festa della Mamma per la Fibrosi Cistica – 2022″, organizzata dalla LIFC-MOLISE ODV (www.fibrosicisticamolise.org) iscritta nel registro regionale delle Associazioni di Volontariato.

In occasione della “Festa della Mamma” sabato 7 e domenica 8 maggio 2022 dalle 09 alle 20, prima a Termoli, poi a Campobasso i volontari scenderanno in piazza e coloreranno questa bellissima giornata e consegneranno dietro una donazione proposta di 10 euro una Rosellina, oppure altri due tipi di piante sempre fiorite in questo periodo ed effettueranno la distribuzione di materiale informativo sulla malattia.

Con il ricavato di questa iniziativa aiuterai a migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da Fibrosi Cistica.