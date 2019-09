La Festa dei Nonni e dei Bambini dell’Unicef

Tanti gli appuntamenti a Isernia, Campobasso e provincia il 28-29 settembre e il 2 ottobre per dire grazie ai nonni e raccogliere fondi contro la malnutrizione infantile

REDAZIONE

Torna anche quest’anno la Festa dei Nonni & Bambini UNICEF. Molti gli eventi promossi in tutta Italia nelle giornate del 28 e 29 settembre e del 2 ottobre grazie al supporto di 2000 volontari. Nella provincia di Isernia, sono due gli appuntamenti organizzati dal Comitato Provinciale di Isernia per l’UNICEF:

SABATO 28 Settembre ad AGNONE – dalle 16:00 alle 18:00 presso i locali annessi alla Chiesa di Maria S.S. di Costantinopoli, i volontari dell’UNICEF e dell’Oratorio “Giovanni Paolo II” accoglieranno nonni e bambini per rievocare i giochi di una volta (Un, due, tre… stella, bocce, pita pitella, lo schiaffo del soldato, ecc.);

MERCOLEDÍ 2 Ottobre a ISERNIA – dalle 10:00 alle 12:00 presso le Scuole dell’Infanzia “San Giovanni Bosco” (edificio Calabrese) e “San Pietro Celestino” (V settore), le insegnanti, gli alunni e i volontari UNICEF festeggeranno i nonni e le nonne con giochi, canti e poesie.

Nella provincia di Campobasso, ecco gli eventi organizzati dal Comitato Provinciale di Campobasso per l’UNICEF:

VENERDÍ 27 Settembre a TERMOLI – dalle 16:00 presso la Residenza socio-Sanitaria Opera Serena sono in programma tante attività per nonni e nipoti;

SABATO 28 Settembre a CAMPOBASSO – dalle 16:00 presso la Casa di Riposo Villa Immacolata, i volontari UNICEF organizzeranno attività per nonni e nipoti e con l’occasione presenteranno il “Progetto Pigotta”;

DOMENICA 29 Settembre a MACCHIA VALFORTORE – dalle 10:00 alle 13:00 in Piazza San Nicola sarà promossa una attività di raccolta fondi con allestimento banchetto UNICEF;

MERCOLEDÍ 2 Ottobre a CAMPOBASSO presso il Centro Commerciale Centro del Molise sarà organizzata una raccolta fondi con allestimento banchetto UNICEF.

“I nonni sono presenze su cui ogni bambino o nipote dovrebbe poter contare. Ci ricordano le sfide, i momenti felici e quelli difficili che fanno la storia di una famiglia. I nonni sono la nostra memoria. (…) Ci sono paesi in cui i bambini vengono lasciati soli, orfani di genitori venuti a mancare in guerra o per malattie o perché la loro mamma non ha ricevuto assistenza qualificata al momento di darli alla luce. Sono bambini che riescono a sopravvivere e a crescere esclusivamente grazie alla presenza di una nonna o di un nonno. L’UNICEF è al loro fianco con programmi nutrizionali e di supporto alla prima infanzia (…)”, ha dichiarato il Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo.

La Festa dei Nonni sarà anche l’occasione per vivere un momento di solidarietà: a fronte di un piccolo contributo, sarà possibile scegliere tra diversi gadget dell’UNICEF e contribuire a raccogliere fondi per sostenere i programmi contro la malnutrizione infantile in diversi Paesi (Nigeria, Mali, India e in altri Paesi dell’Africa Sub-Sahariana e dell’Asia Meridionale).