La ferrovia arretra e al suo posto la pista ciclabile Pesaro-Termoli

L’idea del ministro Franceschini intervistato dal Corriere della Sera

Ha generato un tam tan mediatico la dichiarazione del ministero Dario Franceschini che al ‘Corriere della Sera’ ha commentato: «Da Pesaro a Termoli c’è una vecchia linea ferroviaria che danneggia 500 chilometri di costa passando a pochi metri dal mare. Proviamo a pensare a un’alta velocità spostata all’interno, a fianco dell’autostrada. E alla vecchia linea che diventa la più lunga e incredibile ciclabile d’Europa sul mare, cucendo tra loro decine di località balneari». Ebbene il tasto toccato dal Ministro è “dolente” in quanto riaccende una questione delicata per l’intero Molise ed in particolar modo per la stazione di Termoli. Il sindaco di Pesaro ha già fatto sapere che sosterrà con forza la battaglia per la pista ciclabile più lunga d’Europa con il progetto già inserito nel piano strategico ‘Pesaro 2030’. A Termoli, invece, cosa succederà?