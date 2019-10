XVIII Domenica del tempo ordinario, il commento di Fra Umberto Panipucci

«Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: “Gesù, maestro, abbi pietà di noi!”».

Passando per la Samaria e la Galilea, Gesù porta il suo annuncio agli “ultimi” di Israele, sappiamo, infatti, quale opinione i giudei avevano dei Galilei e, soprattutto, dei Samaritani: se i primi venivano disprezzati e snobbati perché ritenuti rozzi, arretrati e facinorosi (cfr. Gv 7, 52), i Samaritani lo erano molto di più perché accusati di sincretismo ed eresia. Il numero dei lebbrosi che chiedono la guarigione al Maestro, dieci, nella mentalità ebraica rappresenta la totalità e la pienezza. Se a questo aggiungiamo ciò che lebbra simboleggiava la morte in vita causata dal peccato (Lv 13, 45-46), ecco il destinatario dell’insegnamento che Dio, attraverso il racconto di Luca, vuole offrirci: l’umanità che si rivolge al Signore per essere salvata dalla morte. Va notato però che la composizione di questa decina, ovvero nove lebbrosi e un samaritano, sottolinea che è Israele a chiedere la Salvezza a Dio, nelle sue componenti ortodosse (giudei) ed eretiche (samaritani). Interessante è l’appellativo con il quale i lebbrosi definiscono Gesù: “Maestro”. Il loro atteggiamento, non potrebbe essere giustificato senza presupporre la loro completa fiducia nell’accoglienza che questi avrà per loro, non dobbiamo scordarci che essi stanno trasgredendo i precetti che Mosè aveva dato loro (restare lontano dai centri abitati e non avere relazioni con gente sana). Questo Maestro, vero interprete della Torah, non li caccerà via, ma avrà Misericordia (pietà) e restituirà loro la dignità che tutti, non solo la malattia, gli hanno tolto.

«E appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati».

Molto spesso, Gesù, mediando una guarigione, cerca di far capire sia a chi la riceve che a chi lo osserva, quanto la Volontà Divina di sanare e redimere ogni essere umano sia un nubifragio di Grazia che sempre scende sull’uomo e il mondo: occorre però la sincera disponibilità e l’apertura a Dio. Tante volte Egli accompagna questi segni aggiungendo “la tua fede ti ha salvato”, proprio per sottolineare che la nostra redenzione, messa in questi casi in profetica evidenza dalla guarigione fisica, passa per la nostra disponibilità ad accoglierla. Il Cristo, Maestro anche di umiltà, non attribuisce mai a se stesso la potenza di quei segni, ma alla grandezza di suo Padre e alla fede di chi si abbandona a Lui. È molto importante notare l’attenzione ed il rispetto che Gesù ha per le leggi e le tradizioni di Mosè, in quanto manda, come prescriveva la legge, i lebbrosi mondati dai sacerdoti, perché li sottoponessero ai riti di reintegrazione nelle loro comunità. San Cirillo d’Alessandria, nel suo “commento a Luca” aggiunge un’ulteriore interpretazione, egli vede in questo gesto una testimonianza contro gli avversari di Gesù.

«Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».

L’essere sottoposti alla sofferenza e alla prova è, certamente sfiancante, nessuno di noi vorrebbe attraversare questi momenti nella sua vita. Tale condizione, specie quando è particolarmente estrema, come nel caso descritto in questo racconto, ha in se, paradossalmente, dei vantaggi. Ci permette di capire infatti quanto Dio sia essenziale nella nostra vita. Proprio come lo era per quei lebbrosi, Cristo è anche per noi la nostra unica Speranza, la loro condizione li aveva messi brutalmente davanti a questa Verità. Proprio questo li aveva posti nella condizione ideale perché il prodigio, che hanno visto compiersi, avvenisse. Ma, come ci ricorda il salmo 48 “l’uomo nella prosperità non comprende”. Come è facile rivolgersi a Dio ed essere virtuosi quando siamo nella prova; come è difficile restargli fedeli anche nella prosperità e nella gioia, eppure è ciò che fa colui che fra tutti era ritenuto il peggiore: il samaritano. L’insegnamento ora giunge chiaro: a Dio non interessano le etichette e le appartenenze, le quali, se per noi sono una garanzia di “qualità” della persona, non lo sono affatto per Dio, che solo può guardare le profondità del nostro cuore e giudicarne la Fede. Non disprezziamo i “samaritani” di oggi, perché rischieremmo di disprezzare insieme a loro, anche Colui che ha per loro amore e stima.