La Farfalla Cleopatra catturata nello scatto di un fotografo naturalista molisano

Certe volte vado a caccia di notizie e certe volte le trovo. Sono belle e brutte, raccontano questa nostra vita. E ogni volta che mi affaccio su ognuna di esse trovo qualcosa di interessante. La faccio breve e non vi annoio. Perché per me stavolta è importante capire come cavolo ha fatto Carletto Fracasso (di Toro) a catturare il battito d’ali di una farfalla che si nutre fra i petali di un fiore. Una Cleopatra (di una Gonepteryx Cleopatra… direbbe lui).

Fotografo che cattura e libera, perché solo l’immagine deve restare imprigionata, l’essere vivente no! Quello è libero, libero di volare, camminare e disperdersi!.

Proprio bella questa foto che Carletto ha realizzato e pubblicato sul suo profilo facebook (dove abbiamo “rubato” l’immagine). L’ultima volta che abbiamo scritto di lui fu quando riuscì a catturare in volo un Avvoltoio Capovaccaio (QUI L’ARTICOLO) che solcava il cielo molisano. Bravo Carletto! (L.S.)