La dura vita dei pendolari: “Piove dentro l’autobus e percorriamo strade mulattiera”

L’ennesimo episodio nella serata di ieri, 26 luglio. “Abbiamo dovuto aprire gli ombrelli all’interno del mezzo. La stessa cosa succede anche in inverno e dai vetri laterali passa anche il vento”

La foto, a guardarla, fa anche sorridere peccato che succeda nel 2022 a un gruppo di pendolari che nella serata di ieri, 26 luglio, si sono trovati come tutti i giorni a percorrere la tratta Mafalda, Tavenna, Palata per arrivare alla zona industriale di Termoli e hanno dovuto aprire gli ombrelli perché nell’autobus che li stava conducendo a lavoro pioveva.

Nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, sul basso Molise si è scatenato un improvviso temporale che ha colto di sorpresa gli occupanti del bus. Sono proprio loro, con tanto di foto, a raccontare la disavventura.

“Abbiamo dovuto aprire gli ombrelli all’interno del bus. La stessa cosa succede anche in inverno quando piove in più punti e dobbiamo trovare il punto dove non gocciola. Dai vetri laterali che hanno le guarnizioni rotte passa anche il vento.

In più – continuano – a causa del ponte di Palata sul quale è vietato il transito siamo costretti ad effettuare un giro infernale per arrivare a Termoli passando per Montecilfone, Guglionesi da lì percorriamo una mulattiera rotta in vari punti e con la brecciolina invece dell’asfalto per arrivare fino all’ex Zuccherificio dove finalmente ci attende un pezzo di strada buona”.

Difficoltà anche per i pendolari che sono diretti alla Sevel: un bus in partenza da Ururi ha rischiato di prendere fuoco lungo l’autostrada con i lavoratori che hanno dovuto attendere l’arrivo di un bus sostitutivo.