La dottoressa De Vincenzo si dimette dal vertice dell’ordine dei Medici

Scossone nel mondo dei medici della provincia di Campobasso. La dottoressa Carolina De Vincenzo, professionista stimata, persona per bene dall’alto profilo professionale e umano, ha rassegnato le dimissioni dal vertice dell’ordine dei medici della provincia di Campobasso. A renderlo noto è stata la stessa dottoressa attraverso una lettera agli iscritti.

“Cari colleghi,

sento il dovere di comunicarVi personalmente che il 7 agosto u.s. ho rassegnato le mie dimissioni dalle cariche di Presidente della Commissione Albo Medici Chirurghi e di Consigliere OMCeO.

Un anno circa prima della scadenza di questo mio ultimo mandato, con la consapevolezza delle responsabilità, anche nei Vostri confronti, del mio ruolo istituzionale di Presidente CAM, ho ravvisato che non ci fossero più le condizioni per svolgere serenamente e incisivamente il mio lavoro nel nostro Ordine professionale, per cui è giunto il momento di farmi da parte, anche se con rammarico.

In questi nove anni, sei da Presidente OMCeO e tre da Presidente CAM, ho lavorato fattivamente, impegnandomi al meglio delle mie possibilità, per una riorganizzazione e modernizzazione dell’Ente, per politiche innovative a favore dei giovani colleghi, per rendere più partecipi gli iscritti alla vita dell’Ordine e soprattutto per affermare il nostro ruolo fondamentale nei confronti delle autorità sanitarie e dei decisori politici della Sanità locale e nazionale, a beneficio della Salute pubblica.

Ringrazio tutti coloro che mi hanno eletta e poi sostenuta in questa incredibile e gratificante avventura, a difesa della uguale dignità dei medici in tutti gli ambiti lavorativi, cercando di appianarne i contrasti, ma sempre nel rispetto delle regole e del nostro Codice Deontologico.

Sperando che resti una buona traccia di tutte le attività svolte e delle tante sollecitazioni per migliorare le pratiche sanitarie e la collaborazione interdisciplinare e interprofessionale, Vi faccio i miei migliori e sinceri auguri di buon lavoro e di ogni bene per le Vostre famiglie”.

Carolina De Vincenzo