La donna innamorata di Leonardo è fidanzata con un molisano

È molisano, di Isernia, il fidanzato di Matilda De Angelis, la giovane attrice italiana scelta dalla HBO per una serie Tv andata in anda su Sky.

Si tratta di un ragazzo di Isernia di 26 anni, un famoso rapper, William Mezzanotte.

Matilda De Angelis in un’intervista a Oggi parla del compagno, il rapper Nayt, al secolo William Mezzanotte. “Una persona straordinaria” lo definisce l’attrice, protagonista di Leonardo su Rai 1, nel quale interpreta il personaggio di Caterina, cara a Da Vinci.

Nayt, classe 1994, è nato a Isernia ma vive a Roma da giovanissimo. Dal 2009 ha cominciato a incidere i suoi primi brani hip hop. Le sue barre e i suoi pezzi sono precisi e coerenti, il flow originale e molto tecnico. Sup mentore è Coolio, rapper che collabora con la sua prima etichetta 40 Ladroni Records. Si ispira soprattutto, almeno nella prima parte della carriera a Jay Z. Ha collaborato con molti tra i rapper più noti e seguiti in Italia. Ha pubblicato tre album.

Il successo internazionale di Matilda è arrivato grazie alla serie Hbo “Undoing”, con Nicole Kidman e Hugh Grant. Nell’intervista a Oggi parla anche della sua partner di set: “Lei è un bellissimo essere umano e per me può fare quello che vuole. Io invece fatico perfino a togliermi un pelo dalle sopracciglia, ho la fobia di tutto ciò che mi modifica la faccia e stento a truccarmi. Figuriamoci se penso alla chirurgia estetica!”.