La Domenica nel Borgo sommersa dai libri con i giovani studenti che fanno da Cicerone ai turisti

REDAZIONE

Il Comune di Fornelli ha aderito all’iniziativa nazionale “La Domenica nel Borgo” che si svolgerà nella giornata del 13 ottobre all’interno del Borgo Medievale del Paese. Occasione importante che il sindaco Giovanni Tedeschi e la sua amministrazione hanno colto al volo. Per l’occasione il comune della provincia di Isernia ha anche aderito all’iniziativa #Ioleggo . Verranno infatti, raccolti libri di testo e di studio donati dai cittadini in maniera volontaria per le scuole presenti sul territorio comunale.

Il programma della Domenica nel Borgo prevede:

-ore 10:30 Io leggo – raccolta di libri per le scuole del territorio comunale;

-ore 11.30 Visita al centro storico con delle guide speciali. A fare da Ciceroni a turisti e curiosi saranno gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado di Fornelli.