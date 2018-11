La Divina Commedia non tradisce le aspettative, pienone e applausi alla prima assoluta

ISERNIA

Doveva essere una serata speciale e lo è stata. Non ha tradito le attese la prima internazionale del musical La Divina Commedia, evento che l’auditorium “Unità d’Italia” di Isernia ha avuto l’onore di ospitare. Pubblico delle grandi occasioni e tanti applausi per il cast, i tecnici e il regista Andrea Ortis, che ha avuto il merito e anche il coraggio di adattare un’opera letteraria così imponente e renderla fruibile per il teatro. Viva la soddisfazione dell’assessore regionale alla Cultura, Vincenzo Cotugno, che ha fortemente creduto nel progetto e del produttore, Francesco Gravina, che ha annunciato di voler continuare la collaborazione con la Regione Molise.