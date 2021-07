“La disperazione elettorale”, Iorio replica alle dichiarazioni di Nola

“Caro Vittorio, devi essere più disperato di quello che immaginavo per ridurti a strumentalizzare vicende personali adducendo a me il ruolo di doppiogiochista per la mancata convocazione della Seconda Commissione. La mancata convocazione c’è stata a causa di un piccolo problema di salute che però mi ha portato a stare lontano dall’ufficio per qualche giorno”. E’ così che Michele Iorio replica alla nota inviata dal consigliere del MoVimento 5Stelle, Vittorio Nola. (QUI L’ARTICOLO) “Dal canto tuo, invece, hai perso un’altra occasione per evitare di dire corbellerie. Ti giustifico solo perché mi rendo conto che questi comportamenti, scorretti dal punto di vista personale e professionale, sono dettati dall’angoscia elettorale che ti pervade in vista della scadenza di questa legislatura. Avrai certamente modo di far vedere al Molise intero il tuo impegno per la soluzione dei problemi attraverso le tue proposte. Quelle mai arrivate sul tavolo in tre anni di mandato elettorale”.