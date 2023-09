La Discussione: “In sanità l’extrabudget non esiste più, lo dice il Consiglio di Stato”

Ancora una volta la stampa nazionale, parlando della mobilità dei malati nel Paese, che vede il Molise tra le sette regioni cosiddette virtuose, richiama la sentenza del Consiglio di Stato della scorsa primavera, in cui viene definitamente sancito che ogni italiano può curarsi dove gli pare. Nessuno può ostacolare il diritto, sancito dalla Costituzione, alle migliori cure possibili sul territorio nazionale. È un discorso che interessa da vicino il Molise, per due ordini di motivi.

Il primo è che quella decisione del Consiglio di Stato viene fuori dai ricorsi presentati da ex Gemelli e Neuromed. Il secondo è che la massima corte amministrativa nazionale chiarisce definitivamente che le spese dei ricoveri extraterritoriali vengono pagate dalle regioni di partenza e quindi non vanno a pesare sui bilanci delle regioni di arrivo, dove i malati si vanno a curare.

Un chiarimento definitivo che silenzia polemiche e strumentalizzazioni. Il Molise, come pubblicato dal Quotidiano Sanità, è una delle sette regioni italiane (unica del Centrosud) che per la mobilità 2022 è in attivo di trenta milioni. In sostanza, i molisani spendono, per curarsi fuori, circa settanta milioni, ma in entrata ci sono circa cento milioni di rimborsi che arrivano in Molise dalle altre regioni, per gente che sceglie di venire a curarsi qui, sia nelle strutture private, che nei reparti d’eccellenza degli ospedali pubblici.