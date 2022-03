La denuncia ambientale nei film dello studio Ghibli

di Marianna Meffe

I film dello Studio Ghibli, lo studio di animazione giapponese fondato da Hayao Miyazaki, sono ormai famosi anche in Occidente.

Un motivo di questo successo è sicuramente l’ambientazione surreale dei film: mondi incantati nei quali tutto sembra possibile, anche l’assurdo.

Eppure, anche in questi mondi la realtà infierisce con ferocia: ed ecco che troviamo temi come il processo tecnologico, la guerra e, soprattutto, la denuncia sociale dei problemi ambientali.

Prendiamo Ponyo sulla scogliera, per esempio: Ponyo è una pesciolina che fugge dal mare per andare a vivere con gli umani, quasi una moderna Sirenetta.

Eppure, al contrario della Sirenetta, i mari in Ponyo sono sporchi, l’acqua è marrone e suo padre la cerca nuotando lungo la costa, scansando i rifiuti e i resti di reti, attrezzi, secchielli.

Oppure, vediamo Nausicaa: in un mondo brullo e desolato, divelto da una guerra nucleare, gli umani continuano stupidamente a devastare i pochi ambienti rimasti abitabili, per scopi di potere.

Sarà solo dopo una lotta sanguinosa, terminata con il sacrificio di Nausicaa, che aveva sempre cercato il dialogo, che i sovrani apriranno gli occhi e una convivenza nel nuovo mondo sarà possibile.

Gli uomini sono sempre contrapposti alle creature magiche che popolano gli ambienti della natura: loro portano l’industrializzazione in zone incontaminate e l’eterna lotta si conclude spesso con una disfatta del popolo della natura.

La devastazione non viene presentata come un ricordo, ma viene raccontata in itinere, con tutti i suoi fatti, per raccontare come anche le decisioni più piccole abbiano contribuito a portare a un punto di non ritorno.

Spesso, durante la visione, sentiamo un senso di frustrazione, abbiamo la tentazione di scrollare i personaggi e chiedergli come facciano a non vedere l’ovvio.

Poi, però, ci rendiamo conto che quelle situazioni in apparenza scontate sono le stesse che viviamo tutti i giorni.

Tra scegliere di costruire una fabbrica distruggendo una foresta viva e senziente o lasciare tutto com’è, quant’è davvero ovvio che si scelga la seconda opzione? Nel nostro mondo non capita spesso.

E allora perché ce la prendiamo con quei personaggi inventati? Perché ci stanno smascherando.

Stanno impersonando la nostra ipocrisia. O la nostra debolezza: perché anche noi possiamo sacrificare tutto, lottare per la nostra foresta e vederla comunque distrutta, come succede alla Principessa Mononoke.

Di chi è la colpa?

Di tutte le decisioni sbagliate prese lungo il percorso. Di tutti e di nessuno.

Ma provarci conta, è questo il messaggio: non esistono cause perse, finché c’è ancora qualcuno che lotta per loro.