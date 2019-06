La decana delle ortolane isernine compie 94 anni

Novantaquattro anni, un traguardo importante quello che oggi taglia Maria Battista, la decana delle ortolane della provincia di Isernia. Madre di quattro figli – il nostro collega Carmelo Di Pilla e i suoi fratelli Benedetto, Tonino e Peppino –, Maria ha dedicato tutta la sua vita al lavoro. Si è sempre contraddistinta per la sua dedizione e per l’impegno profuso. Tanto sacrificio ma anche tanta passione; non è un caso che alla soglia dei 94 anni i prodotti che Maria propone ai suoi acquirenti abbiano quel sapore inconfondibile, di quell’Isernia sana e genuina, che grazie a lei è possibile riscoprire ogni giovedì e ogni sabato sul suo banco del mercato. Un volto, quello di Maria, che è diventato uno dei simboli di questa città. Un compleanno che Maria festeggia a pochi giorni da un altro evento che la vedrà indiscussa protagonista. Che lo si chiami “Onion Pride” o più tradizionalmente “Fiera delle Cipolle”, anche quest’anno Maria sarà presente con le sue tradizionali e buonissime “schiacciate bianche”, le famose cipolle di San Pietro, prodotto tipico del capoluogo pentro. Quella di Maria è una presenza storica, perché la decana delle ortolane è divenuta l’essenza stessa della manifestazione. Tanti auguri di vero cuore dai figli, dalle nuore e dai nipoti. Felicitazioni anche dalla redazione de Il Quotidiano del Molise.