La dea bendata sorride al Molise: 50mila euro al Lotto

La dea bendata torna a sorridere al Molise con una vincita di 50mila euro centrata al Lotto, a Venafro.

In particolare è a Venafro, dunque, che la fortuna ha premiato il vincitore con una somma notevole. Negli ultimi tempi il Molise è stato spesso protagonista di vincite fortunate.

Oggi è Venafro conquista il secondo gradino del podio dell’ultimo concorso del Lotto. La fortuna ha portato nel comune in provincia di Isernia ben 46.250 euro, con un terno sulla ruota di Venezia, come riporta il sito agimeg.it. Ruota lagunare protagonista anche della terza vincita più alta del concorso, realizzata ancora in Puglia.