La dea bendata bacia Isernia, vinti 260mila euro con un “Gratta e vinci” da due euro

Isernia, la dea bendata ha baciato in fronte una persona ancora sconosciuta che con soli due euro, acquistando un gratta e vinci “Turista per 10 Anni”, ha avuto quella fortuna che capita una volta sola nella vita. 50mila euro subito e per 10 anni 20 mila euro ogni anno, più un premio finale da 10 mila euro. Il biglietto vincente venduto presso il bar Mantoga, ha quindi offerto ad una persona super fortunata di garantirsi una vita più agiata per i prossimi 10 anni, magari facendo davvero il turista.