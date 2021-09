Giocare, scommettere…tutto lecito. Ma non è mai una buona cosa lasciarsi prendere la mano, perché la ricerca della fortuna può essere fatta anche cercando altri percorsi. Nel frattempo il dovere della cronaca ci impone di dire che la Dea Bendata bacia ancora Campobasso. Con un biglietto gratta e vinci vinti 50mila euro presso il bar sport Crigiu in via Petrella a Campobasso.