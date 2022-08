Emozioni e applausi al porto di Termoli. I fuochi pirotecnici di Pirogiochi hanno infiammato la festività di San Basso. Si tratta della prima volta dopo i due anni di pandemia che lo spettacolo di luci torna ad incantare ed illuminare il cielo termolese. Mezz’ora di spettacolo con luci che si sono trasformate anche in emoji con cuori e sorrisi. In migliaia in centro e al porto per il ritorno dello spettacolo pirotecnico: trenta minuti di danze a picco sull’acqua e di fuochi sparati in cielo per un ritorno alla ‘normalità’ molto atteso dai termolesi. Oggi spazio al concerto di Bianza Atzei che chiuderà ufficialmente la tre giorni di manifestazioni in attesa dell’altro grande evento dell’estate termolese: l’incendio del Castello.

La danza di luci sull’acqua incanta Termoli: in migliaia per i fuochi di San Basso Indietro 1 di 10 Avanti