La “danza dei palloncini”, l’iniziativa promossa dal Comune di San Massimo

SAN MASSIMO. Bambini e ragazzi sono stati costretti al rispetto delle aspre restrizioni governative e al conseguente cambiamento radicale dello stile di vita e della routine quotidiana. Il lungo isolamento ha di fatto prodotto un oscuramento delle attività ludico-ricreative, fondamentali per il loro benessere psico-fisico. E’ in concomitanza con l’inizio della fase 2 che il Comune di San Massimo metterà in opera un flash mob dedicato agli infanti lasciando la scena ai colori, al vento e ai palloncini al fine di omaggiare e simboleggiare il monito della libertà e della spensieratezza. «Nella mattinata del 4 maggio, i nostri incaricati provvederanno alla consegna a domicilio di due mascherine igieniche certificate di cui una a fantasia e l’altra a tinta unita, con annesso palloncino. La distribuzione riguarderà bambini ed adolescenti dai 6 ai 13 anni. Nonostante l’obbligo della mascherina interessi i bambini a partire dai 6 anni, qualora i genitori con figli di età inferiore ravvisassero comunque necessità ed esigenza circa l’utilizzo delle stesse, potranno farne richiesta ai nostri incaricati che al momento della consegna del palloncino, provvederanno anche alla distribuzione delle mascherine per i più piccini. Nel pomeriggio del 4 maggio alle 16.30 si invitano tutti i bambini e gli adolescenti destinatari dell’iniziativa a partecipare al flash mob recandosi negli spazi adiacenti le proprie abitazioni per il lancio del palloncino e, magari, a immortalare con foto o video questo volo simbolico. Poi non vi resta che rivolgere gli occhi al cielo e ammirare i palloncini che dipingeranno il nostro arcobaleno e, danzando con il vento, ci insegneranno come a volte occorra rimanere appesi a un filo per volare in alto! Passo dopo passo torneranno i giochi, le risate e le grida di gioia che da sempre hanno fatto colonna sonora nelle nostre strade. I più piccoli riconquisteranno le loro libertà iniziando dapprima a farlo in sicurezza con le simpatiche e colorate mascherine, e poi, tempo al tempo, torneranno a sfoggiare i loro splendidi sorrisi». Una bellissima iniziativa, che va ad aggiungersi alle altre promosse sempre dal Comune matesino, per coinvolgere i bambini che, più degli altri, stanno risentendo di questa difficile situazione. Gianluca Caiazzo