La Dante Alighieri ha finalmente casa in un contesto omogeneo destinato alla cultura

L’ex sindaco di Campobasso, Battista: «A guadagnarci è tutta la città»

VITTORIA TODISCO

La Società Dante Alighieri l’istituzione che ha lo scopo di tutelare e diffondere la lingua italiana nel mondo è ora finalmente raggiungibile attraverso la visibilità di un luogo che la rappresenta.

Inaugurata sabato pomeriggio con una cerimonia semplice quanto di profondo significato sociale e culturale, alla presenza di numerosi amici che hanno voluto partecipare all’evento, la casa della Dante, un spazio presso la Scuola Elementare D’Ovidio che come è noto non svolge più quella funzione di insegnamento e conoscenza per gli alunni che ha esercitato per decenni e si va convertendo ad un ruolo di contenitore culturale accogliendo le numerose associazioni cittadine che assolvono a questo ruolo. «Bisogna immaginare quale realtà c’è dietro questa cerimonia che ci vede qui questa sera riuniti – ha sottolineato la presidente Angioletta Iavasile ringraziando l’ex sindaco Antonio Battista che come ultimo atto del suo mandato amministrativo ha concretizzato l’assegnazione di una <casa> alla Dante Alighieri – avere una sede – ha continuato la Presidente – non è solo un fatto di prestigio quanto migliorare e rendere concretamente fruibile il nostro impegno di lavoro».

Pensare alla Dante Alighieri e partecipare di volta in volta agli incontri che in questo ambito si organizzano non basta per considerare l’esclusività di un impegno solo a tutela della nostra bella lingua che la Società svolge; il compito che questo consolidato organismo assolve è più ampio e di prezioso valore sociale. Prendiamo ad esempio il certificato PLIDA – iniziativa che molti non conoscono ma che gli ospiti delle nostre associazioni di accoglienza dei profughi che sbarcano lungo le nostre coste hanno urgente bisogno di conseguire per poter ottenere la cittadinanza italiana – un attestato che rappresenta un passo importante se si vuole mettere ordine nel complicato sistema di accoglienza e permanenza nel nostro paese dei profughi . Il PLIDA è infatti un diploma ufficiale che attesta la conoscenza della lingua italiana, un certificato che la Dante rilascia a seguito di un periodo di corso di formazione scolastica che la Società svolge secondo una convenzione con il Ministero degli Affari Esteri d’intesa con l’Università “La Sapienza” e, riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La Dante è diffusa in tutto il mondo, basti pensare agli oltre 40 comitati presenti in Argentina ch contano più di 30 anni di attività e, come ha sottolineato il consigliere centrale, il professore Salvatore Italia docente universitario – tra maggiori esperti della legislazione a tutela dei Beni Culturali – essa svolge un importante ruolo di tutela sociale e culturale a favore dei nostri connazionali all’estero attraverso la conoscenza delle lingua dei paesi di accoglienza e quindi dei diritti, in quanto lavoratori che loro competono, ma soprattutto tiene acceso nell’animo e nelle menti di ciascuno l’orgoglio delle proprie origini e il dovere di mostrarsi all’altezza delle stesse. Attraverso la Società Dante Alighieri i nostri connazionali all’estero sono non solo formati nella conoscenza, ma soprattutto informati su tutto ciò che avviene in Italia.