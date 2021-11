La ‘dama bianca’ manda in tilt Campobasso: auto di traverso e strade bloccate

La perturbazione era ampiamente attesa così come il peggioramento delle condizioni meteo e la neve non si è fatta attendere a Campobasso dove questa mattina, 29 novembre, i primi fiocchi hanno fatto capolino sia nel centro città che nelle zone più alte come quella della Cattolica. Traffico in tilt e tutti con il naso all’insù per osservare i fiocchi.

Macchine senza gomme termiche e automobilisti in panne

La neve è andata via via intensificandosi nel corso della mattinata di oggi, 29 novembre, tanto da rendere particolarmente difficile il transito per tutti gli automobilisti alla guida di macchine senza le gomme termiche.

Più di qualcuno non ha ritenuto attendibili le previsioni meteo che annunciavano ampiamente l’arrivo della neve non solo a quote alte come Campitello Matese, ma anche a quote più basse.

I maggiori disagi si sono vissuti nelle zone più alte della città, come l’ingresso dal lato del centro commerciale Monforte e la zona di via Garibaldi nei pressi della strada che conduce al Castello Monforte.

Strade praticamente bloccate, auto di traverso e circolazione paralizzata, la ‘dama bianca’ ha messo in ginocchio la città in quella che è la prima vera nevicata a Campobasso dall’inizio dell’inverno.

L’allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile Regionale ha anche diramato una allerta meteo gialla valida fino alla mezzanotte di oggi, 29 novembre con criticità gialla per quello che riguarda il rischio idrogeologico, i temporali, il vento e la neve più ad alta quota.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni secondo quanto si legge sul meteo.it parlano di un leggero miglioramento delle condizioni climatiche. Le temperature della giornata di oggi, 29 novembre, di poco superiori allo zero, dovrebbero essere solo un lontano ricordo.

La colonnina di mercurio dovrebbe risalire in giornata e nelle giornate di domani tornare il sole. Un peggioramento è atteso nelle giornate di giovedì e venerdì con oioggia mista a neve.