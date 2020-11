“La cura non è un sentimento, è pratica”. Seconda giornata della Settimana del Povero

Continua la Settimana del Povero: nel secondo giorno dell’iniziativa organizzata dalla Diocesi di Termoli-Larino è stata ascoltata la testimonianza di Francesca Cottolessa operatore sociosanitario casa di riposo “Villa Maria” di Montenero di Bisaccia. “La cura non è un sentimento, è una pratica, si esprime in modi di esserci. È la capacità di rivolgere la propria attenzione all’altro: occorre rivolgere il proprio sguardo sull’altro in modo assolutamente decentrato da noi stessi. il centro della mia vita sei tu. tu sei l’interesse del mio cuore. tu mi stai a cuore. È la capacità di ascolto recettivo: occorre fare spazio all’altro pienamente e senza filtri interpretativi. È un ascolto che accoglie e non giudica. Si ha vera cura dell’altro se lo si lascia entrare in noi stessi”, queste le parole del Vescovo De Luca.