La Cultura vince anche a Ferragosto, boom di visitatori al Museo dei Misteri

Intanto continua la raccolta firma a supporto del Museo di via Trento, candidato al Concorso Fai “I Luoghi del Cuore”. Anche presso l’Infopoint turistico del Comune di Campobasso, presso Palazzo San Giorgio, in Piazza Vittorio Emanuele II 27 a Campobasso, è possibile firmare.

Infatti, presso l’Infopoint del Comune di Campobasso, sono disponibili i moduli cartacei dove è possibile apporre la propria firma per sostenere la candidatura del Museo dei Misteri nel Concorso nazionale che ha permesso a milioni di Italiani di scoprire luoghi meravigliosi a pochi chilometri da casa.

Al momento, il Museo dei Misteri di Campobasso è primo nella classifica provvisoria nazionale del FAI, ma si può continuare a raccogliere voti fino al prossimo 15 dicembre 2022. Può votare chiunque, anche minorenni o non residente in Italia o di altre nazionalità.

Si può scegliere se votare sui moduli o direttamente sul sito del FAI.

Gli orari di apertura dell’Infopoint del Comune di Campobasso sono i seguenti: dal mese di giugno e fino a tutto il mese di settembre, tutti i giorni, 9.30 / 12.00 e 16.30 / 19.00; chiuso il lunedì.

E’ la conferma che la Cultura ‘vince’ anche nel giorno in cui mare e montagna rappresentano per molisani e turisti la scelta migliore. Eppure c’è chi, e non è un numero sparuto, preferisce soddisfare la propria sete di cultura.

